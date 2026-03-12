Horóscopo de HOY jueves 12 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 12 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 12 de marzo de 2026

Hoy, jueves 12 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a enfocarte en metas concretas y a organizar mejor tus responsabilidades. El tránsito de la Luna en Capricornio te invita a actuar con madurez en tus vínculos y a tomar decisiones prudentes.

Tauro : la jornada favorece una sensación de estabilidad si decides avanzar con paciencia en aquello que estás construyendo. Una conversación sincera puede fortalecer un lazo importante mientras revisas ciertos compromisos.

Géminis : el día invita a observar con mayor profundidad algunas emociones que influyen en tus elecciones recientes. El tránsito de la Luna en Capricornio puede ayudarte a tomar decisiones más realistas respecto a recursos compartidos o acuerdos.

Cáncer : la energía disponible pone el foco en tus relaciones cercanas y en cómo estás compartiendo tu tiempo con otros. El tránsito de la Luna en Capricornio puede generar una reflexión importante sobre compromisos y responsabilidades mutuas.

Leo : la jornada favorece el orden en tu rutina y la posibilidad de mejorar tu organización diaria. Pequeños ajustes en tus hábitos pueden ayudarte a sentir mayor equilibrio y claridad.

Virgo : el día despierta creatividad y deseos de disfrutar momentos simples que aportan entusiasmo. El tránsito de la Luna en Capricornio favorece decisiones firmes que pueden traer estabilidad en asuntos materiales.

Libra : la energía disponible te invita a dedicar tiempo a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes en el hogar. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar calma y claridad emocional.

Escorpio : la jornada favorece el diálogo sincero y conversaciones que aclaran situaciones confusas. El tránsito de la Luna en Capricornio potencia tu capacidad para tomar decisiones con determinación.

Sagitario: el día invita a revisar con mayor atención la forma en que administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión prudente puede ayudarte a construir mayor estabilidad para el futuro.

Capricornio : el tránsito de la Luna en Capricornio intensifica tu necesidad de avanzar con firmeza en tus objetivos. También podrías sentir mayor claridad para fortalecer vínculos o reorganizar prioridades materiales.

Acuario : la energía del momento sugiere bajar el ritmo y observar con calma ciertas situaciones antes de actuar. Dedicar tiempo al descanso o a la reflexión puede ayudarte a recuperar perspectiva.

: la energía del momento sugiere bajar el ritmo y observar con calma ciertas situaciones antes de actuar. Dedicar tiempo al descanso o a la reflexión puede ayudarte a recuperar perspectiva. Piscis: la jornada favorece encuentros con personas que comparten tus intereses o proyectos. El tránsito de la Luna en Capricornio puede impulsar planes concretos que comiencen a tomar forma en los próximos días.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: