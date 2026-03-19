TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música regional mexicana
Este 27 de marzo, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!
Vive una noche inolvidable con lo mejor de la música regional mexicana y prepárate para presenciar un concierto inolvidable de la mano de Edgardo Núñez, Código FN y Tercer Elemento, el próximo viernes 27 de marzo en el recinto de La Arena Ciudad de México.
Dinámica
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