TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música regional mexicana

Vive una noche inolvidable con lo mejor de la música regional mexicana y prepárate para presenciar un concierto inolvidable de la mano de Edgardo Núñez, Código FN y Tercer Elemento, el próximo viernes 27 de marzo en el recinto de La Arena Ciudad de México.

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