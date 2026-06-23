¿Cómo preparar unos exquisitos bizcochos de vainilla? Aquí está la receta de MasterChef 24/7 para hacerlos paso a paso

La gala en la que los cocineros de MasterChef 24/7 se disputaron el codiciado Pin del Chef vio cómo los participantes prepararon deliciosos pasteles en el reto final con bizcochos que prepararon unas horas antes del programa. Si tú también quieres hacer un bizcocho digno del reality show, aquí te compartimos la receta para que los hagas paso a paso.

La receta COMPLETA para hacer bizcochos de vainilla

Ingredientes:

* 75 g de mantequilla

* 150 g de azúcar

* 150 g de harina

* 2 g de polvo para hornear

* 3 huevos

* 1 cucharadita de vainilla (aproximadamente)

* 80 g de yogurt

Preparación:

1) Incorpora todos los ingredientes en una batidora

2) Primero, bate la mantequilla hasta que cambie de color y esponje

3) Después, agrega el azúcar poco a poco

4) Posteriormente, añade la harina y el polvo para hornear previamente cernidos

5) Finalmente, incorpora los huevos, la vainilla y el yogurt

La mezcla rinde aproximadamente 600 g en total, suficiente para 3 moldes de 200 g cada uno.

6) Hornea a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, precalentando el horno 20 minutos antes

Antrax se corona como nuevo portador del Pin del Chef

Luego de la degustación de los pasteles preparados por Ramahá, Antrax, Claudia, Nora y Flor (quien fue la más votada por el público para pasar al reto final), los paladares más exigentes de México determinaron que Antrax se convirtiera en el nuevo portador del Pin del Chef y podrá imponer una caja de castigos "a quien no acate su autoridad", de acuerdo a lo que señaló Claudia Lizaldi al inicio de la gala.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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