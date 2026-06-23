¿Por qué recomiendan colocar romero junto a la entrada, según el Feng Shui?

El romero, además de ser una planta aromática ampliamente aplicada en la gastronomía, se destaca por ser un ejemplar energéticamente poderoso, en especial dentro del Feng Shui, debido a que cuenta con múltiples propiedades.

Para que lo puedas aprovechar, te explicaremos por qué se recomienda colocar el ejemplar junto a la entrada; la respuesta te va a sorprender notablemente.

¿Para qué sirve el romero en la entrada de la casa?

Recordemos que la puesta principal de un hogar o negocio se destaca por ser el espacio por el que ingresa toda la energía buena y mala, por lo que es importante protegerlo para alejar todo lo negativo y, al mismo tiempo, tener todo ordenado para que lo positivo pueda fluir por cada rincón.

Considerando todo lo anterior, el romero se destaca por tener poderes de protección, ya que logra bloquear todas las vibras malas que quieran entrar, además de que nos ayuda a generar estabilidad y calma en nuestra vivienda.

Por esas razones, el Feng Shui recomienda colocar la planta junto a la entrada, con la principal finalidad de que todo lo bueno ingrese y tener un equilibrio constante, para ello hay que cuidar el ejemplar.

¿Dónde poner el romero, sol o sombra?

Para que los poderes energéticos del romero se puedan activar, es necesario que le demos el cuidado correcto, con la finalidad de que se mantenga en perfectas condiciones y no empiecen a marchitarse todas sus hojas.

Procura colocar el ejemplar en un espacio donde reciba luz natural para que reciba el sol que necesita. Por otro lado, no olvides aplicar el método de riego por goteo y mantenerla en una maceta con un buen drenaje; así evitarás que se ahogue.

Con los tips anteriores lograrás que tu planta se mantenga en buenas condiciones, haciendo que todos los poderes del Feng Shui se activen al momento de ubicarla junto a la entrada, además de despedir un aroma refrescante a las habitaciones en las que se encuentre.