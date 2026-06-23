Antrax celebra su victoria como nuevo portador del Pin del Chef: “Vamos a hacer la semana más interesante”

El inicio de la sexta semana de MasterChef 24/7 comenzó con la definición de un nuevo portador del Pin del Chef y la gala de esta noche terminó con Antrax como el gran triunfador de la noche, el cual celebró su victoria de regreso al Mundo MasterChef.

Antrax comparte sus primeras palabras como portador del Pin del Chef

Luego de la gala, el cocinero que se llevó los elogios de los Chefs por su pastel llamando "El nido", se valió de las cámaras del reality show para dedicarle su triunfo a Orizaba, Veracruz y agradecer el apoyo que ha recibido en las primeras cinco semanas de MasterChef 24/7.

Antrax anticipó que se trata de una "semana interesante" y que la va a hacer "más interesante" con su gestión como portador del Pin del Chef.

Aunque afirmó que le dolía la cabeza por el inteso reto, el cocinero decidió abrir la caja de castigos que le otorgó Claudia Lizaldi al final de la gala y es que podrá imponerlos "a quien no acate su autoridad", de acuerdo a la conductora de MasterChef 24/7; sin embargo, dijo que las leerá con detenimiento más tarde.

Además, Antrax apuntó que primero iba a cumplir la apuesta que había hecho previamente, pues dijo que se pondría el vestido amarillo de Jazmín si es que sobrevivía a la gala de eliminación del pasado 21 de junio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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