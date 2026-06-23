¿Quiénes están en la lista negra de Antrax? El cocinero de MasterChef 24/7 revela los tres nombres que la conforman

Antrax, como nuevo portador del Pin del Chef, consiguió una considerable ventaja a implementar en esta semana, pues fue acreedor a una caja de castigos al final de la gala por parte de Claudia Lizaldi y el cocinero no tardó tiempo para pensar en cómo implementarlos y quiénes resultarían perjudicados.

Luis, Lancer y Michelle conforman la lista negra de Antrax

Luego de que Antrax le compartiera a Flor y Camila las reglas y castigos que impondrá en esta semana, sus compañeras le preguntaron si ya había pensando en sus posibles víctimas, a lo que el nuevo portador del Pin del Chef aprovechó para compartirles los nombres que están en su lista negra.

El cocinero les compartió que Luis, Lancer y Michelle están en su lista; sin embargo, sentenció que su presencia no se debe a razones de competencia, sino a motivos de convivencia.

Luego de que las cocineras especularan sobre el momento oportuno para aplicar los castigos, Antrax definió que primero resolverá algunas dudas en torno a ciertos detalles ambiguos sobre los castigos.

Cabe señalar que, previamente, los cocineros definieron que Emmanuel, Julio e Ismael conformarán la brigada de limpieza de esta semana con el fin de balancear los equipos que existen al interior del reality show. Si bien consideraron nombrar a Daniela, lo ocurrido en la reciente gala de eliminación fue un factor para "dejarla descansar un poco".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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