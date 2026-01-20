inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Ya supiste? | Todo lo que ha pasado en torno al escándalo de Julio Iglesias, nuevos casos, confesiones y más

En este programa de "¿Ya Supiste?” te informamos de todo lo que ha pasado en los últimos días en el mundo del espectáculo.

Videos,
Azteca Uno Especiales

Jorge Nieto, Mauricio Barcelata y Viviann Baeza nos traen el mejor contenido de las noticias en torno a los famosos. Disfruta del programa donde abordamos en tema de la muerte de Yeison Jiménez, el zafarrancho que se armó en el aeropuerto de la CDMX tras las llegada del cantante Gerardo Ortíz y todo lo que ha salido a la luz del escándalo de Julio Iglesias.

Videos