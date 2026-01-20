¿Ya supiste? | Todo lo que ha pasado en torno al escándalo de Julio Iglesias, nuevos casos, confesiones y más
En este programa de "¿Ya Supiste?” te informamos de todo lo que ha pasado en los últimos días en el mundo del espectáculo.
Jorge Nieto, Mauricio Barcelata y Viviann Baeza nos traen el mejor contenido de las noticias en torno a los famosos. Disfruta del programa donde abordamos en tema de la muerte de Yeison Jiménez, el zafarrancho que se armó en el aeropuerto de la CDMX tras las llegada del cantante Gerardo Ortíz y todo lo que ha salido a la luz del escándalo de Julio Iglesias.