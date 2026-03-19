El laurel es una planta que se recomienda tener en el exterior, aunque si optas por ponerla en el interior de tu casa, es preciso mencionar que requiere de luz natural. Las hojas de esta especie son muy utilizadas por los seres humanos, ya sea como condimentos o para aliviar dolores, por mencionar algunos, pero tiene 2 beneficios al meter los pies en agua caliente con este ejemplar, que también ayuda a mejorar el descanso y equilibrar la energía si es que duermes mal.

De acuerdo con un artículo del portal web Infobae, el sumergir los pies en agua caliente con laurel es una práctica ancestral, cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de las personas, ya que las hojas de esta especie contienen propiedades terapéuticas. Este es el lugar clave donde debes poner este ejemplar para atraer suerte y alejar las malas vibras.

Los 2 beneficios de meter los pies en agua con laurel

1. Mejora la circulación sanguínea: Para potencializar este beneficio, debes agregarle un poco de sal al agua caliente con hojas de laurel, a fin de reducir la hinchazón y sensación de pesadez en las piernas y pies.

2 beneficios de meter los pies en agua con laurel: te encantará lo que vas a sentir|Pinterest

2. Alivia el estrés y la ansiedad: La hoja de laurel contiene propiedades aromáticas que, al entrar en contacto con el agua caliente, tiene efectos relajantes en las personas, según estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Debido a lo anterior, mejora el estado de ánimo de los seres humanos.

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Más beneficios de la hoja de laurel

La hoja de laurel es utilizada como condimento en varios alimentos o para hacer té, que ayuda a disminuir la hinchazón, gases, eructos y sensación de indigestión, siempre y cuando se ingiera en ayunas. Asimismo, tiene otros beneficios para el ser humano, como:

