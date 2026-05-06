Aprende a diferenciar entre chocolates; no todos son buenos en tu periodo menstrual

Uno de los procesos que más estigmas tiene encima es el del periodo menstrual. Entre dichos, pensamientos que no son ciertos y algunas certezas científicas, se indica que comer chocolate no es benéfico en sí. Es importante entender cómo funciona tu cuerpo y elegir la mejor opción entre chocolates, para que no te afecte de mala forma.

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¿Qué tipo de chocolate debes consumir en tu periodo menstrual?

Cuando el periodo menstrual aparece, las mujeres buscan un aumento de serotonina y energía. Todo esto por la pérdida de cortisol y los cambios hormonales, lo que prioriza de vital importancia, el tipo de chocolate que se consuma, pues si tienen mucha azúcar, aditivos o lácteos… incluso puede aumentar el dolor lejos de calmarlo.

Esto se generaría por el alto procesamiento para elaborarlos provoca inflamación abdominal, empeorando los cólicos e incluso generando náuseas. En algunos casos también provoca cambios de humor porque el azúcar genera picos de energía que al finalizar… provocan un evidente mal humor.

Por ello, la UNAM indica cuál es la clave con estas golosinas: “El chocolate con alto contenido de cacao puede tener efectos positivos gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En cambio, los productos con alto contenido de azúcar y bajo porcentaje de cacao no ofrecen estos beneficios”.

¿Qué otros alimentos debes evitar en tu periodo menstrual?

En el tema de los chocolates estás cubierto si consumes uno entre 50 y 70 por ciento de cacao en grano puro. Sin embargo, debes cuidar tu periodo menstrual no consumiendo estos alimentos, pues podrían existir molestias que se deben evitar en días tan delicados.

Alimentos procesados y altos en grasas - Aquí sucede algo muy similar a lo del cacao puro, pues en el periodo menstrual hay un desequilibrio de hormonas el cual puede empeorar por los pocos nutrientes existentes en estos alimentos.

Aquí sucede algo muy similar a lo del cacao puro, pues en el periodo menstrual hay un desequilibrio de hormonas el cual puede empeorar por los pocos nutrientes existentes en estos alimentos. Comidas picantes - En algunos casos se presentan situaciones como calambres, hinchazón y reflujo.

Alcohol en exceso - La propia UNAM advierte que se puede intensificar la irritabilidad o la ansiedad en mujeres susceptibles. Por ello, si se puede evitar en esos días, mejor.