¿Duermes mal? El truco casero para mejorar el descanso y equilibrar la energía

El laurel es una planta aromática, por lo que sus aceites le ayudan al ser humano a estar en calma y relajado. Por lo anterior, se recomienda poner una hoja dentro de la almohada, para así mejorar el descanso y equilibrar la energía si es que durante las noches no concilias el sueño o duermes mal.

De acuerdo con un artículo del portal TN, la almohada es un objeto importante para que las personas tengan un buen descanso, aunque también se tiene que renovar constantemente o ponerle una hoja de laurel debido a que acumula tensiones, estrés y energía negativa que afectan la calidad del sueño.

Se recomienda colocar una hoja de laurel en la funda de la almohada para descansar mejor.|Pinterest

¿Por qué poner una hoja de laurel dentro de la almohada?

La hoja de laurel no solo ayudará a que las personas descansen mejor, ya que otra de sus propiedades es la de neutralizar olores y aporta una fragancia natural a la almohada, ya que es una planta aromática. Asimismo, a esta especie se le asocia con la protección, claridad mental y buena energía, según el Feng Shui.

Por lo anterior, la hoja de laurel es una alternativa para tener una mejor calidad de sueño, un aroma relajante y renovar la energía a un bajo costo, sin la necesidad de gastar cientos de pesos en aromatizantes artificiales que dicen ayudar a dormir mejor.

Cabe resaltar que se recomienda utilizar hojas de laurel secas y colocarlas dentro de una bolsa de tela, a fin de que no se rompa o dañe y pierda sus propiedades. El siguiente paso sería colocarla en la funda de la almohada. Los expertos recomiendan cambiarla cada una o 2 semanas, o cuando la intensidad del aroma reduzca.