3 ideas para darle un cambio a tu hogar que solo verás en las casas más lujosas

¿Estás pensando en renovar tu casa para que se vea más lujosa y sofisticada, pero no sabes por dónde empezar? Existe un truco de los diseñadores de interiores que realmente funciona para elevar el estatus de un hogar, y lo mejor es que no requiere una gran inversión. Aquí te compartimos 3 ideas que te volarán la cabeza.

De acuerdo con la revista de diseño de interiores Architectural Digest, en muchas ocasiones los pequeños detalles son los que marcan grandes diferencias, y el color de una habitación es uno de los factores más importantes. Sin embargo, no es lo único: hay otros elementos que puedes mejorar en tu entorno para darle un plus inmediato a tu espacio y hacerlo lucir mucho más elegante.

Una por una, las ideas que cambiarán tu casa y se verá elegante

El círculo: La forma circular está asociada con el carácter y la funcionalidad. Expertos señalan que un espejo con esta forma colocado en la pared, no solo expande una habitación, sino que da una sensación de equilibrio. También aplica en puertas, ventanas y adornos.

Usa los espejos circulares en el baño, la sala y la habitación.|(ESPECIAL/CANVA)

Plantas y naturaleza: Cada vez son más las personas que prefieren tener un santuario natural dentro de su casa, algo que se ha convertido en un lujo. Ahora, tener un jardín, un patio con árboles o plantas de interior y flores se ha hecho popular porque, según el arquitecto Agustín Goldenhorn, incorporar el exterior da una sensación de calma y de vivir en una casa de vacaciones.

Dale un toque natural a tu hogar con plantas de interior.|(ESPECIAL/CANVA)

Color de paredes: Deja atrás los blancos o los colores uniformes en todas las paredes. El Mueble recomienda hacer combinaciones que luzcan sofisticadas, como el marfil y el gris; el tono topo; el azul oscuro junto a la arena o marfil; tonalidades terrosas y el verde oliva.

La pintura en una sola pared da profundidad y elegancia a tu sala.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo organizar tu casa según el secreto del Feng Shui

Ahora bien, para mantener una organización de lujo en tu casa, desde la perspectiva del Feng Shui, se recomienda priorizar los caminos que transitas y deshacerte de las cosas que estorban o que ya no usas. Es decir, tus espacios serán funcionales más allá de ostentosos.