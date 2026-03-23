3 reglas del Feng Shui que debes seguir para cambiar por completo tu hogar

El Feng Shui se ha vuelto una de las disciplinas más importantes y seguidas que existen entre las nuevas generaciones, sobre todo, por el interés que existe en torno a las energías y las buenas vibras. Ante esto, ¿sabías que existen tres reglas específicas que debes seguir al pie de la letra para cambiar por completo tu hogar?

Las vibras del hogar hacen que este espacio genere un ambiente de paz, tranquilidad y estabilidad para quienes viven en él. Tal situación permite que estas personas tengan un ambiente más tranquilizante al momento de realizar sus actividades, por lo que, si eres fanático del Feng Shui, debes seguir estas reglas.

¿Qué reglas debes seguir para cambiar tu hogar, según el Feng Shui?

Aplica la Regla de 3 en tu hogar: El Feng Shui recomienda agrupar una serie de elementos decorativos a través de números de tres o, bien, múltiplos de tres. Con ello, la disciplina crea un equilibrio muy dinámico en el hogar, lo cual fomenta una sensación de abundancia, plenitud y tranquilidad en este espacio.

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Elimina el desorden de tu hogar : Una de las reglas de oro más importantes que hay en el mundo del Feng Shui es eliminar por completo el desorden a través de la limpieza de tu hogar. Se trata, entonces, de eliminar el desorden que está acumulado, mismo que suele estancar el Chi dentro del hogar.

: Una de las reglas de oro más importantes que hay en el mundo del es eliminar por completo el desorden a través de la limpieza de tu hogar. Se trata, entonces, de eliminar el desorden que está acumulado, mismo que suele estancar el Chi dentro del hogar. Optimiza la entrada principal de tu casa: La puerta de la entrada es uno de los aspectos más importantes que existen dentro del Feng Shui, pues es precisamente ahí en donde entra la energía del hogar. Dicho lo anterior, expertos consideran que debe estar limpia, iluminada y muy bien despejada para que las vibras sean mejores.

¿Cuál es la importancia de atraer elementos físicos en tu hogar?

Uno de los consejos más importantes que brinda el Feng Shui tiene que ver con la incorporación de elementos vivos tales como las flores o las plantas, las cuales llenan de naturaleza el hogar. Este concepto genera mucha más importancia al momento de la mudanza, esto a fin de generar estabilidad, dicha, paz y crecimiento.