inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

33 ideas para decorar una carta de amor y que tu pareja quede impactada este San Valentín

Una carta de amor puede convertirse en un detalle inolvidable cuando se cuida tanto el mensaje como su presentación. Checa estas ideas para San Valentín.

ideas para decorar una carta de amor en San Valentín
|Pinterest
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Ana André | DR

En un mundo lleno de mensajes rápidos, una carta de amor escrita a mano tiene un valor único y profundamente emocional. Si además sumas detalles decorativos, el gesto se vuelve aún más especial y memorable. En esta nota te compartimos 33 ideas para decorar una carta y lograr que tu pareja quede realmente impactada este San Valentín, cuidando cada detalle desde el corazón.

Las mejores inspiraciones para una carta de amor en San Valentín

  • Usar papel de color pastel o marfil
  • Bordes decorados a mano
  • Corazones dibujados en las esquinas
ideas para decorar una carta de amor en San Valentin
|Pinterest

  • Frases románticas en lettering
  • Tinta roja o rosa para títulos
  • Sobres decorados a juego
cartas amor San Valentin
|Pinterest

  • Sellos con forma de corazón
  • Stickers románticos
  • Detalles en dorado o plateado
estilos de cartas para San Valentin
|Pinterest

  • Cintas o lazos de tela
  • Papel perfumado suavemente
  • Flores secas prensadas
ideas para decorar una carta de amor San Valentín
|Pinterest

  • Pequeños dibujos hechos a mano
  • Fotos pequeñas tipo polaroid
  • Papel con textura
cartas de amor San Valentin
|Pinterest

  • Washi tape decorativa
  • Marquitos alrededor del texto
  • Puntos o líneas delicadas
cartas San Valentin
|Pinterest

  • Iniciales decoradas
  • Caligrafía cuidada
  • Sellos de cera
ideas cartas de amor San Valentin
|Pinterest

  • Mensajes ocultos doblados
  • Detalles en acuarela
  • Recortes en forma de corazón
cartas San Valentin
|Pinterest

  • Letras en relieve
  • Notas al margen
  • Papel reciclado elegante
ideas cartas de amor
|Pinterest

  • Bordes con puntillas
  • Ilustraciones minimalistas
  • Citas románticas destacadas
cartas de amor en San Valentin
|Pinterest

  • Estrellas o luna dibujadas
  • Cierre con frase final decorada
  • Firma personalizada con símbolo especial
cartas de amor
|Pinterest

Tags relacionados
Día de San Valentín

Galerías y Notas Azteca UNO