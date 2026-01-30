7 ideas para hacer un día de campo y celebrar San Valentín este 14 de febrero con tu pareja o amigos
Un día de campo es ideal para festejar San Valentín, ya sea con tu pareja o tus amigos estas ideas te gustarán.
Si eres fanática o fanático del Día de San Valentín, te recomendamos hacer un día de campo, pues es el plan ideal para pasarla con tu pareja o tu círculo de amigos y celebrar con un momento único. Un día de campo nunca falla, pues es perfecto para disfrutar de un buen tiempo en la naturaleza y lo mejor de todo, gastarás muy poco.
Ideas para organizar un día de campo en San Valentín
Antes que nada, debes pensar en un buen lugar donde organizaras tu día de campo, opta por un lugar tranquilo, pero a la vez transitado para que sea seguro.
Snacks: Son perfectos para un día de campo, ya que no tardarás mucho haciéndolos, te recomendamos llevar brochetas de fruta o bien, una tabla de quesos. Si realmente no quieres romperte la cabeza puedes comprar pizza, recuerda preguntarle a tu pareja o amigos cuál es su sabor favorito.
Bebidas: No olvides las bebidas, un jugo siempre será ideal para un día de campo, ya que es fresco y además lucirá increíble en tu picnic. Otra opción son las sodas; sin embargo, no puedes olvidar llevar agua simple, pues podría sacarte de un apuro.
Juegos: Tenemos dos opciones y esto dependerá de los gustos que tengas, puedes llevar un juego de mesa para pasar un momento divertido o si eres más de actividades físicas, lleva una cuerda para saltar o una pelota para armar algún juego.
Decoración: Una buena decoración puede hacer total diferencia, elige un mantel clásico de cuadros rojos con blanco o bien un estampado que te guste. Lleva un par de flores para darle vida al lugar y una canasta para guardar tus alimentos.
Postre: ¡Lleva tu dulce favorito! Si no quieres complicarte puedes comprar algunos dulces, pero si quieres lucirte, puedes llevar un mini pastel con temática de San Valentín o un par de galletas decoradas.
Mesa portátil: Si quieres mayor comodidad y una buena vista de tu día de campo, lleva contigo una pequeña mesa portátil, ahí podrás darle altura a tu alimentos y lucirá increíble.
Temática: Puedes darle tu propio estilo a tu picnic, esto dependerá mucho de tus gustos, ya que puede ser algo muy minimalista, algo con mucha vida (floral) o hasta vintage. Para el día de San Valentín, puedes cortar pequeños corazones rosas y esparcirlos sobre tu mantel.
Consejos para un día de campo perfecto
- Considera hacerlo en tu jardín o en un lugar seguro.
- Revisa el clima para elegir el día adecuado.
- Considera los gustos de las personas que estarán en tu día de campo.
- Lleva ropa cómoda para poder sentarte en el pasto.
- Usa protector solar.
- Recoge tu basura cuando termines tu día de campo.