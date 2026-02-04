5 cosas a tomar en cuenta para proteger a tu bebé del sarampión

En estos momentos existe una severa preocupación a nivel mundial por los brotes de sarampión que han existido en otros países. Por ello, estos consejos son urgentes de llevar a cabo para cuidar de los niños, quienes pueden sufrir daños severos en su salud o incluso la muerte. Pero con toda la intención de hacer conciencia, este artículo te expresa la manera de cuidar a tu bebé.

Madre de Julio César Chávez Jr. se sincera sobre los problemas del boxeador: “Me asusté, pero yo conozco a mi hijo”

¿Cómo puedes cuidar a tu bebé del sarampión?

La respuesta oportuna de los encargados de los niños siempre será una forma totalmente necesaria para salvaguardar su bienestar en todos los sentidos, por ello se debe recordar que la prevención más efectiva radica en aplicar la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), la cual se debe aplicar en los tiempos indicados para una efectividad total.

La primera dosis se debe aplicar a los 12 meses de vida.

Aunque antes se indicaba que se aplicara a los 6 años, en la actualidad se recomienda que la segunda dosis se aplique a los 18 meses.

Siempre estar atentos a sintomatología como tos, rinorrea (secreción nasal), ojos rojos, fiebre alta y las características manchas rojas que inician en la cara y se extienden al cuerpo.

como tos, rinorrea (secreción nasal), ojos rojos, fiebre alta y las características manchas rojas que inician en la cara y se extienden al cuerpo. Los pequeños puntos blancos que aparecen en la boca antes del sarpullido cutáneo son importantes de identificar. A estas se les llama Manchas de Koplik.

¿Hay remedios caseros para combatir el sarampión?

Aunque sí hay “soluciones alternas” para esta enfermedad, la recomendación enfática es NO AUTOMEDICARSE. Si llegan los síntomas, se debe acudir al pediatra y atender las indicaciones del mismo. Ante eso, la situación trascendental para mantener a los niños fuera de peligro es completar el cuadro de vacunación.

Además, siempre se instará a tener las medidas higiénicas más severas como lavarse las manos de manera frecuente. Y es que la enfermedad se transmite via oral, gracias a la saliva. Incluso, el virus puede mantenerse en superficies o en el aire por dos horas. Amte eso, limpiar y lavarse es vital para cuidar al infante que se encuentre en casa.