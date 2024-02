¿Existe un brote de sarampión a nivel mundial?

La Secretaria de Salud de Nuevo León, dio a conocer que se ha registrado un incremento a nivel mundial de casos de sarampión, tan solo en Estados Unidos se han registrado 23 casos positivos, por lo que han hecho un llamado a la población para que se vacunen.

Debido a la pandemia de COVID-19, la vacunación se retrasó, hasta en un 70 por ciento de la población, por lo que aumenta la probabilidad de que un brote de sarampión pueda darse con mucha más fuerza.

¿Cómo se puede tratar el sarampión?

Para poder erradicar la enfermedad, se debería alcanzar más del 95 por ciento de la población vacunada, la protección de vacunación se realiza a través de una vacuna triple viral, que previene otras infecciones como la viruela y parotiditis, misma que se aplicada por medio de dos dosis, la primera a los 12 meses de edad y la segunda, se recomienda aplicar a los 6 años o al integrar a la escuela primaria.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión se propaga por contacto fluidos nasales, de la boca o la garganta, a una persona infectada, por estornudos y por la tos, los síntomas comienzan de 10 a 14 días, después de la exposición al virus y son los siguientes:



Erupción cutánea.

Tos.

Fiebre.

Dolor muscular.

Dolor de garganta.

Manchas blancas dentro de la boca.

Enrojecimiento o inflamación de los ojos.

Sensibilidad a la luz.

Muchos de estos síntomas pueden parecerse a otras enfermedades no graves, pero si te salen manchas en la piel, se debe acudir al médico.

La vacuna la ponen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y para aplicártela necesitas cartilla de vacunación, no tener ninguna enfermedad infecciosa en curso, no estar embarazada, no haber recibido la vacuna contra el sarampión en los últimos 30 días.