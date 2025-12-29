5 cortes de cabello antifrizz para que luzcas perfecta

El frizz es uno de los problemas capilares más comunes de todo tipo de cabello. Ya sea fino, rizado, liso o largo, la humedad y la falta de hidratación suelen provocar que el pelo se vea desordenado, sin definición o con puntas abiertas. De esta manera, afecta la estética general del peinado. Pero esto puede solucionarse con determinados cortes de cabello .

Si bien los tratamientos capilares y productos específicos ayudan a controlar el encrespamiento, los especialistas estilistas coinciden en que elegir el corte adecuado es clave para reducir este efecto desde la estructura misma del cabello. Por eso existen estilos que distribuyen mejor el volumen y facilitan el peinado diario.

¿Cuáles son los cortes de cabello que ayudan a controlar el frizz?

Elegir el corte adecuado puede marcar una diferencia notable en la forma, el movimiento y la facilidad de peinado. Sumado a una rutina de cuidado correcta, es un paso clave para decirle adiós al frizz y lucir un cabello saludable y estilizado.

Pixie texturizado

Es una de las opciones más efectivas para disimular el frizz. Al tratarse de un corte corto con capas suaves, evita que el cabello se expanda y luzca desordenado, además de reducir la exposición a la resequedad y facilitar el mantenimiento diario, según destacan expertos de Toni&Guy.

Shaggy cut

Cuando se adapta a la textura natural del cabello, este corte también resulta eficaz contra el encrespamiento. Sus capas escalonadas permiten distribuir el volumen sin generar un efecto esponjado excesivo. De acuerdo con Salerm Cosmetics, este estilo integra el frizz dentro del movimiento natural del pelo, especialmente en melenas onduladas.

Bob clásico o francés

Este look concentra el peso en las puntas, logrando una caída más controlada y ordenada. Este corte ayuda a conservar la estructura natural del cabello e incluso contribuye a reducir las puntas abiertas, lo que mejora visiblemente la apariencia del frizz.

Capas largas

Para cabellos medianos y largos, las capas largas son una alternativa clave. Aligeran el peso sin romper la forma y ayudan a que la cutícula se vea más uniforme, camuflando raíces y puntas rebeldes en cabellos rizados u ondulados. No obstante, los expertos advierten que no son la mejor opción para melenas completamente lisas.

Corte mariposa o butterfly cut

Este corte de pelo se ha posicionado como uno de los más solicitados. Su combinación de capas cortas al frente y mechones largos en la parte posterior permite mantener la estructura del cabello sin generar volumen excesivo, logrando un look equilibrado y manejable.