Julio le manda mensaje a sus compañeros tras ganar el poder del Pin: “Pónganse la pilas esta semana”

El reto de este lunes en MasterChef 24/7 causó muchas emociones fuertes, pues no solamente conocimos al cocinero que recibió el primer mandil negro de la temporada y a la ganadora de la ventaja de los Chefs, ya que también arrojó al participante que consiguió el anhelado poder del Pin, el cual se valió de las cámaras del reality show para mandar un mensaje a sus compañeros.

Julio tiene la sartén por el mango

Luego de que Carmen, quien hizo equipo con Julio, rechazara en esta ocasión el poder del Pin tras haber triunfado esta noche, el ganador reconoció el desempeño de su compañera y le dedicó la victoria a Monterrey y a sus seres queridos. Además, afirmó que ha comenzado a conocer a los demás habitantes del Mundo de MasterChef 24/7.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que minutos después y antes de cenar junto con Pablo, quien se convirtió en el último concursante oficial del reality show, Julio le mandó un mensaje a los demás participantes (por medio de las cámaras) para pedirles que se pusieran las pilas esta semana y es que cabe apuntar que, en palabras de Claudia Lizaldi durante el programa de esta noche, el cocinero podrá vetar en dos ocasiones distintas el platillo de un par de sus compañeros en los próximos siete días.

¿Será que el poder del Pin le otorgue una ventaja considerable a Julio?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos nuevos capitanes de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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