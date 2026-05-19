Un plato sin lavar desata la discordia entre los cocineros de MasterChef 24/7

A solamente un día de haber iniciado oficialmente el reality show, ya se presentó el primer incidente que ha generado malestar entre varios de los participantes de MasterChef 24/7 y el protagonista fue Ricardo por un plato que decidió no lavar en la cena.

El plato de la discordia

Luego del difícil reto por el poder del Pin de esta noche en el que Julio salió victorioso y de la cena con Pablo, el último participante en ingresar a MasterChef 24/7, el hecho de que Ricardo se retirara de la mesa sin lavar su plato provocó la molestia de sus compañeros.

En palabras de Michelle, cuando la participante lo abordó para pedirle que lavara su plato, Ricardo le preguntó si podía pedirle a Lula que lo hiciera por él, aspecto que le molestó tanto a ella como a sus aliados, entre ellos Julio y Carmen.

Luego de que Ricardo le preguntara tanto a Michelle como a Lula la razón por la que no lavaron su plato, la concursante más joven le hizo saber que no era la forma más adecuada de pedir el favor, por lo que el participante apuntó que hablaría con la producción para hablar sobre "un tema muy delicado" que estaba ocurriendo en el Mundo de MasterChef 24/7.

Cabe apuntar que desde el reto del Chef Edgar Núñez en el que no podían irse a dormir hasta que sus fondos estuvieran listos, Ricardo y Julio tuvieron una discusión que parece tener repercusiones hasta estas instancias del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos nuevos capitanes de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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