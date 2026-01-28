6 prendas de ropa que NUNCA deberían usar las mujeres con caderas anchas: solo te verás más grande

Elegir bien la ropa puede marcar una gran diferencia en cómo se ve la silueta. Por eso, especialistas en moda revelaron cuáles son aquellas prendas que las mujeres con caderas anchas deberían evitar, ya que no favorecen las proporciones y pueden hacer que la parte inferior del cuerpo se vea más grande de lo que realmente es.

Desde el portal C&A dieron a conocer la indumentaria que podría no favorecerte en tu look si tienes caderas con mayor amplitud o prominentes. Además, expertos compartieron la vestimenta que beneficia este tipo de cuerpos.

Estas son las prendas que no deberías usar si tienes caderas anchas

1. Pantalones de tiro bajo: marcan más la cadera y acortan visualmente las piernas, haciendo que la zona se vea más ancha.

marcan más la cadera y acortan visualmente las piernas, haciendo que la zona se vea más ancha. 2. Faldas muy ajustadas tipo tubo: se pegan demasiado a las caderas y resaltan el volumen en lugar de estilizar.

se pegan demasiado a las caderas y resaltan el volumen en lugar de estilizar. 3. Shorts muy cortos y ajustados: enfatizan la anchura de las caderas y crean un efecto poco favorecedor.

|Pinterest

4. Prendas con bolsillos grandes o adornos en la cadera: botones, parches o pliegues en esa zona añaden volumen visual innecesario.

botones, parches o pliegues en esa zona añaden volumen visual innecesario. 5. Pantalones con telas rígidas y sin caída: no se adaptan al cuerpo y hacen que la parte inferior se vea más robusta.

no se adaptan al cuerpo y hacen que la parte inferior se vea más robusta. 6. Rayas horizontales en faldas o pantalones: este tipo de estampado ensancha visualmente la zona de las caderas.

|Pinterest

¿Cuál es el tipo de vestimenta que te beneficia si tienes caderas anchas?

Si tienes caderas anchas, el tipo de vestimenta que más te beneficia es aquella que equilibra la silueta y estiliza la parte inferior del cuerpo, según la revista Cosmopolitan. Entre las mejores opciones están:

