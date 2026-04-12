Horóscopo de hoy domingo 12 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 12 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 12 de abril de 2026

Hoy, domingo 12 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la conjunción de Marte y Saturno en tu signo te impulsa a actuar con determinación pero también con responsabilidad. Si logras equilibrar impulso y disciplina, podrás sostener tu energía y fortalecer tus vínculos y decisiones.

: la conjunción de Marte y Saturno en tu signo te impulsa a actuar con determinación pero también con responsabilidad. Si logras equilibrar impulso y disciplina, podrás sostener tu energía y fortalecer tus vínculos y decisiones. Tauro : la jornada invita a la introspección y a ordenar pensamientos antes de actuar. El día puede exigirte paciencia para cuidar tu estabilidad y evitar tensiones innecesarias.

: la jornada invita a la introspección y a ordenar pensamientos antes de actuar. El día puede exigirte paciencia para cuidar tu estabilidad y evitar tensiones innecesarias. Géminis : la energía disponible favorece proyectos compartidos que requieren compromiso real. La conjunción de Marte y Saturno en Aries impulsa avances, pero será clave mantener constancia.

: la energía disponible favorece proyectos compartidos que requieren compromiso real. La conjunción de Marte y Saturno en Aries impulsa avances, pero será clave mantener constancia. Cáncer : el día te lleva a enfocarte en metas concretas que demandan esfuerzo sostenido. Podrías sentir presión si no organizas bien tus tiempos y responsabilidades.

: el día te lleva a enfocarte en metas concretas que demandan esfuerzo sostenido. Podrías sentir presión si no organizas bien tus tiempos y responsabilidades. Leo : la jornada despierta tu deseo de avanzar con firmeza hacia nuevos objetivos. La conjunción de Marte y Saturno en Aries te impulsa a tomar decisiones importantes con mayor madurez.

: la jornada despierta tu deseo de avanzar con firmeza hacia nuevos objetivos. La conjunción de Marte y Saturno en Aries te impulsa a tomar decisiones importantes con mayor madurez. Virgo : la energía disponible invita a observar con profundidad lo que necesitas transformar. Una actitud prudente puede ayudarte a sostener equilibrio y a tomar decisiones más sólidas.

: la energía disponible invita a observar con profundidad lo que necesitas transformar. Una actitud prudente puede ayudarte a sostener equilibrio y a tomar decisiones más sólidas. Libra : el día pone el foco en tus relaciones y en cómo gestionas compromisos compartidos. La conjunción de Marte y Saturno en Aries puede traer pruebas que fortalezcan la confianza si actúas con claridad.

: el día pone el foco en tus relaciones y en cómo gestionas compromisos compartidos. La conjunción de Marte y Saturno en Aries puede traer pruebas que fortalezcan la confianza si actúas con claridad. Escorpio : la jornada favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de ordenar pendientes. Sostener disciplina puede ayudarte a encontrar mayor estabilidad en lo cotidiano.

: la jornada favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de ordenar pendientes. Sostener disciplina puede ayudarte a encontrar mayor estabilidad en lo cotidiano. Sagitario : la energía disponible despierta entusiasmo, pero también te pide responsabilidad en tus decisiones. La conjunción de Marte y Saturno en Aries impulsa avances si logras enfocarte.

: la energía disponible despierta entusiasmo, pero también te pide responsabilidad en tus decisiones. La conjunción de Marte y Saturno en Aries impulsa avances si logras enfocarte. Capricornio : el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Una decisión firme puede ayudarte a sostener estabilidad en lo que estás construyendo.

: el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Una decisión firme puede ayudarte a sostener estabilidad en lo que estás construyendo. Acuario : la jornada favorece el diálogo y el intercambio de ideas con una mirada más concreta. La conjunción de Marte y Saturno en Aries puede ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad.

: la jornada favorece el diálogo y el intercambio de ideas con una mirada más concreta. La conjunción de Marte y Saturno en Aries puede ayudarte a tomar decisiones con mayor seguridad. Piscis: la energía disponible te impulsa a enfocarte en lo que deseas sostener a largo plazo. Actuar con constancia puede ayudarte a ordenar tus recursos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: