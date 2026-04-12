Detienen a famoso rapero mexicano tras asaltar a un transeúnte en la CDMX

La polémica invade el mundo del rap. Este sábado, 11 de abril, se reportó la detención del rapero mexicano Sampe MC, luego de ser acusado de asaltar y apuñalar a un transeúnte en las calles de la Ciudad de México. Mientras el individuo se mantiene bajo prisión preventiva, el caso ya ha causado indignación en redes sociales. A continuación, todo lo que se sabe al respecto.

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Esto se sabe sobre el asalto de Sampe MC en la CDMX

Los hechos sucedieron el día viernes, 10 de abril, en la colonia Olivar del Conde en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Según los primeros reportes, Sampe MC habría asaltado a un transeúnte, causándole lesiones con un arma blanca. Los vecinos de la zona rápidamente llamaron a las autoridades, quienes echaron a andar un operativo para ubicar al presunto responsable. Una vez identificado, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lo pusieron bajo arresto.

Actualmente, el hombre se encuentra bajo prisión preventiva y enfrenta cargos por lesiones y robo con violencia. Se espera que las autoridades correspondientes determinen su situación en las próximas horas.

¿Quién es Sampe MC?

Sampe MC es un rapero mexicano. Sus primeros trabajos fueron subidos a la plataforma de Youtube hace ocho años, mientras que su trabajo más reciente fue lanzado hace cinco meses. Su canal suma 26,118 vistas.

¿A dónde llamar si has sido víctima de asalto en CDMX?

Si tú o alguien que conoces han sido víctimas de un asalto o violencia en la Ciudad de México, comunícate de manera inmediata a los servicios de emergencia al 911. Para realizar una denuncia anónima llama al 089 o si prefieres atención ciudadana de la Guardia Nacional al 088. También está disponible la línea de Atención a Mujeres: Línea SOS Mujeres **765 y denuncias digitales para ciertos delitos. Recuerda que denunciar hace la diferencia.