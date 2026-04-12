3 tonos de sombra que favorecen a los párpados caídos

Maquillar los párpados caídos - también conocidos como hooded eyes en inglés - nunca había sido tan sencillo. Aquí te compartimos algunas técnicas y tonos de sombra pensados para favorecer este tipo de ojos, pues no sólo ayudan a agrandar la mirada, sino que también brindan un acabado más luminoso y expresivo.

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3 tonos de sombras que favorecen a los párpados caídos

Si tienes los párpados caídos, toma nota, pues estos son los 3 tonos de sombras que debes tener en tu cosmetiquera y agregar a tu rutina de maquillaje:



Tonos mate: Cualquier color que utilices en tono mate será perfecto para crear profundidad y añadir definición en el pliegue. Te recomendamos colores marrones, ya que estos ayudan a dar un aspecto más natural, ideal para el maquillaje del día a día. Tonos claros: Aplica tonos claros al centro del párpado. Esto ayudará a crear una sensación de apertura, además de agregar luminosidad a tu mirada. Entre los colores que te pueden ayudar resaltan el beige, blanco o crema. Alrededor puedes difuminar con tonos oscuros para agregar mayor profundidad a tu mirada, el chiste es que el centro esté completamente iluminado. Tonos con brillos: Si estás en busca de un maquillaje más atrevido, opta por los tonos con brillos. Estos ayudan a captar luz y, por ende, agregan dimensión a tus ojos, haciéndolos lucir más grandes. Como tip: no apliques el mismo tono en todo el párpado, los brillos deben ir en el centro o en el rincón interno; de lo contrario, el resultado será abrumador y negativo.

¿Cómo aplicar sombra si tienes párpados caídos? Tips que te favorecerán

El secreto está en siempre tener luz al inicio y centro de tu párpado; después puedes usar tonos oscuros en la esquina externa. Para esto necesitarás aplicar la técnica de transición, de tal modo que cuando los colores se unan se vea un ligero difuminado.

Recuerda que el difuminado debe hacerse hacia arriba, elevando el color por encima de la cuenta natural. Te recomendamos hacerlo con el ojo abierto. Este tip te ayudará a crear un efecto de lifting, de lo contrario tu maquillaje quedará plano. Otro hack es iluminar bien el lagrimal y enfocar la máscara de pestañas en el tercio exterior del ojo, esto también ayudará a abrir la mirada.