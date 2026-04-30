Cumple tu deseo o el de tu hijo de decorar su cuarto con artículos de KPop Demon Hunters, película de Netflix que está inspirada en la música y el folclor de Corea del Sur, cultura que en México es muy bien vista y seguida. Por ello, traemos para ti 7 manualidades fáciles para convertir una habitación sin gastar mucho. También puedes diseñar tus Joy-Con con estas 4 ideas.

Para decorar la habitación de KPop Demon Hunters no se requiere de mucho dinero, ya que en la mayoría de las ideas utilizarás materiales que de seguro tienes en casa. Solo bastará con echar a volar la imaginación y tiempo, a fin de que la manualidad quede como te la imaginas. Cómo hacer stickers y skins caseros de la película de Netflix sin gastar mucho.

Las manualidades para decorar el cuarto

1. Póster casero: Para ello puedes utilizar una cartulina y papel bond, para dibujar a los personajes principales. No olvides añadirle el título.

7 manualidades fáciles de KPop Demon Hunters para decorar tu cuarto sin gastar mucho|IA

2. Cojines de personajes: Dibuja la silueta de tu personaje principal y, con base en ello, comienza a hacer un cojín con ropa vieja que ya no uses. Después le puedes pegar una foto para que se note el parecido.

7 manualidades fáciles de KPop Demon Hunters para decorar tu cuarto sin gastar mucho|IA

3. Collage: Imprime las fotos que más te gusten de la película y haz un collage para pegarlo en una de las paredes de la habitación.

7 manualidades fáciles de KPop Demon Hunters para decorar tu cuarto sin gastar mucho|IA

4. Stickers: Haz tus propios stickers e imprímelos para después pegarlos en los muebles o en tus dispositivos electrónicos que tengas en la habitación.

7 manualidades fáciles de KPop Demon Hunters para decorar tu cuarto sin gastar mucho|IA

5. Título: Pega en tu cuarto el título de la película. Para ello, haz las letras con una base de cartón y después píntalas como el original.

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6. Armas decorativas: Haz las clásicas espadas o dagas con cartón. Agrégale detalles para que se vea más real.

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7. Cadenas: Una característica de los personajes son las cadenas que utilizan y que puedes poner como decoración en tu cuarto. Puedes hacerlas con papel o aluminio y colgarlas en la pared o en el marco de un espejo.