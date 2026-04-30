Muere joven influencer a los 19 años y dejó un desgarrador mensaje

El mundo de las redes sociales se encuentra consternada tras la muerte de Jade Kops, una joven influencer de 19 años, tras haber luchado contra un cáncer. La familia de la creadora de contenido neerlandesa fue quien dio a conocer la noticia.

Estas son las enfermedades que se pueden detectar a través del ojo

La joven dejó un triste mensaje en el que manifestaba “No estoy lista para irme”. Jade se encontraba luchando con un cáncer que le había sido diagnosticado a los 14 años.

¿Cuál fue el último mensaje de la influencer?

"Con gran tristeza y un orgullo inmenso por nuestra valiente hija y hermana, queremos comunicarles que Jade falleció esta mañana a las 5:50 a. m. en presencia de todos nosotros", informó la familia en una publicación de Instagram fechada el 24 de abril.

Como mencionamos anteriormente, Jade fue diagnosticada a los 14 años con rabdomiosarcoma, un cáncer poco frecuente que tiene origen en los tejidos blandos, afectando generalmente a los músculos voluntarios. Es el sarcoma de partes blandas más común en niños.

Desde ese momento, la influencer tomó la decisión de concientizar sobre el cáncer infantil en redes sociales y escribió un libro llamado "Voor Altijd Jong" (Siempre joven), donde cuenta cómo el diagnóstico de cáncer impactó en su rutina cotidiana, según detalló People.

Cuando Jade sintió que sus síntomas iban empeorando decidió realizar una carta abierta a su "querido y molesto tumor", donde recordó que para noviembre de 2025 "ya no había más tratamientos" para luchar contra su cáncer.

"Pero estaba viviendo una etapa muy distinta a la de ahora. En noviembre todavía podía hacer planes, disfrutar cosas lindas y tener esperanza de más tiempo. Ahora siento que ese control se me escapa lentamente de las manos. La bomba de tiempo que hacía tic-tac explotó. Todo cambió y nada vuelve a ser seguro", relató.

En su extensa carta dio a conocer que su salud estaba deteriorada y le costaba mucho realizar cosas de su vida diaria. "Mis días transcurren en la cama, conectada a cuatro bombas de medicación. Me mantienen aquí, pero también me muestran lo cerca que está el final. Cada noche tengo miedo de no despertar a la mañana siguiente. Estoy viviendo la peor pesadilla que podría imaginar", escribió.

La joven sintió que la muerte estaba cerca, pero que ella quería seguir viviendo. "Quiero seguir acá. Quiero quedarme un poco más, sentir un poco más y estar cerca un poco más de las personas que amo. Así que si no te vas, si vas a quedarte, querido tumor… entonces, por favor, frená un poco. Dame tiempo. Todavía soy feliz y todavía no estoy lista para irme", concluyó.