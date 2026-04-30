ÚLTIMA HORA: Alexis Ayala se divorcia de su esposa, Cinthia Aparicio, tras tres años de matrimonio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian, así lo confirmó el reconocido actor de telenovelas. Su separación se produce tras casi tres años de matrimonio, y poco tiempo después de haber realizado un viaje juntos a Alaska, del cual compartieron increíbles postales juntos en sus respectivas redes sociales.

¿Por qué Alexis Ayala se divorcia de Cinthia Aparicio? El actor revela la razón

A través de una exclusiva para una revista de sociedad y estilo de vida, el actor reveló que fue Cinthia quien tomó la decisión de separarse. “Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, señaló.

Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio le pidió el divorcio

Pese a la ruptura, el actor ha dejado en claro que su cariño y admiración hacia Cinthia no cambia. En cuanto a cómo afronta la separación, más allá del drama, Alexis siente gratitud. Si bien se trata de un proceso complicado, Ayala aseguró estar “bien, seguro, y firme”, y destacó el apoyo y soporte de su familia en este período de transformación. “Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas [sus hijas] y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí”, agregó.

Así fue la relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio cruzaron caminos en 2021, tras coincidir en las grabaciones de una famosa telenovela; pero no fue hasta tiempo después que el romance surgió. Según revelaron, la conexión se dio tras el rodaje, durante una reunión en casa del actor. Al inicio, su noviazgo dio mucho de qué hablar debido a la diferencia de edades, pues Ayala es 28 años mayor que Cinthia. No obstante, conforme la relación fue avanzando, los comentarios se fueron disipando.

La ahora expareja unió lazos matrimoniales en 2023. La boda civil se celebró en junio, tras un año de compromiso; mientras que la unión religiosa se dio en noviembre, con una emotiva misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Esta celebración marcó la primera vez que el actor se casó por la Iglesia. No obstante, tras dos años y 10 meses de matrimonio, Alexis y Cinthia han optado por tomar caminos separados.