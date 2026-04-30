El baño estilo japonés viene con demasiada fuerza en los últimos años, a tal grado de posicionarse como una de las opciones para replicar al momento de construir o remodelar el espacio. Lo anterior, ya que no solo es un espacio para la higiene y limpieza del humano, sino un lugar donde puedas relajarte y descansar después de un día ajetreado. Por ello, traemos para ti estas 7 ideas para reemplazar el tradicional, pues va más allá de solo instalar lavabos dobles que, aunque sí te harían la vida más sencilla.

De acuerdo con un artículo del portal Hogarmanía, el baño estilo japonés tiene varias características, como lo son la presencia de materiales naturales como la madera y líneas limpias. El objetivo de este diseño es que el espacio sea un lugar de disfrute, descanso y donde se pueda cuidar tanto el cuerpo como la mente. Así puedes reemplazar tu bote de basura de este lugar por opciones minimalistas.

Ideas para hacer tu baño al estilo japonés

1. Materiales naturales: Reemplaza los azulejos o acabados brillantes por materiales naturales, como lo sería la madera tipo bambú.

7 ideas para reemplazar el diseño de tu baño por opciones estilo japonés|Pinterest

2. Tina o bañera: Es primordial saber que la tina será para relajarse, ya que la cultura japonesa así lo indica. Por ello, antes de relajarte en la bañera, deberás bañarte en la ducha tradicional.

7 ideas para reemplazar el diseño de tu baño por opciones estilo japonés|Pinterest

3. Puerta shoji: La tradicional puerta corrediza de Japón la puedes replicar en tu baño y así darle esa aura de la cultura asiática.

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4. Plantas: Las plantas tienen la cualidad de ayudar a disminuir el estrés, por lo que puedes ponerlas en todo el baño. Puedes elegir desde bambú o helechos hasta eucalipto, que libera un aroma suave.

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5. Iluminación suave: Olvídate de la luz LED o fría. Lo ideal es la cálida o incluso lámparas tipo papel de arroz.

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6. Colores neutros: El baño debe tener ciertas combinaciones de colores neutros, así como un verde o beige.

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7. Diseño minimalista: El baño estilo japonés tiene la característica de ser minimalista, por lo que es recomendable no saturar de objetos o productos el espacio.