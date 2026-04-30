5 tonos de uñas que combinan con todo esta primavera 2026

Así como existe una gran variedad en diseños de uñas llamativos y con muchos colores, también hay modelos a un solo tono que se están apoderando de las tendencias en "nail art" 2026. Esto gracias a que se trata de inspiraciones sutiles para darle color a los atuendos y embellecer las manos, solo que sin quitarle protagonismo a la ropa o al maquillaje.

Uñas en tendencia para primavera 2026: los diseños que combinan con cualquier look y se ven hermosos

Tono malva brillante. Si eres amante del rosa pero te preocupa caer en lo aburrido, entonces el malva se volverá tu tonalidad preferida para los diseños de uñas más versátiles de la temporada primaveral. Todo gracias a que se trata de un color original, que le queda a todos los tipos de piel y se puede usar tanto en eventos formales como en salidas casuales.

5 diseños de uñas que le quedan a cualquier look y son tendencia en primavera 2026|Pinterest

Negro liso. No solo en la ropa el negro es una gran alternativa para esos días en los que la imaginación se terminó, también en los diseños de uñas un color oscuro se ve perfecto como opción sofisticada que combine con los atuendos. Y aunque suele pensarse que este barniz "endurece" las manos, en realidad basta con aplicar bases uniformes y de acabado brillante para que los resultados sean espectaculares.

5 diseños de uñas que le quedan a cualquier look y son tendencia en primavera 2026|Pinterest

Nude clásico con gelish. De todos los manicures que nunca fallan y son ideales para usar en la oficina el esmalte nude que se pone con gelish no puede faltar. Es un modelo sencillo, minimalista y que incluso puede afinar visualmente las manos. En cuanto a cuál es el mejor color para las uñas, basta con elegir la tonalidad que más se asemeje a la piel para un acabado impecable.

5 diseños de uñas que le quedan a cualquier look y son tendencia en primavera 2026|Pinterest

Verde esmeralda. Existen ciertos colores que suelen pasar desapercibidos, pero que quedan lindísimos con looks para cualquier ocasión y el verde esmeralda es una de las mejores opciones para diseños de uñas en primavera 2026. Estos modelos pueden usarse con pantalones de mezclilla, vestidos y hasta atuendos deportivos.

5 diseños de uñas que le quedan a cualquier look y son tendencia en primavera 2026|Pinterest

Uñas en color blanco liso. Para las que prefieren lo clásico, están los diseños de uñas minimalistas en color blanco