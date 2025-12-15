7 plantas que purifican el aire de tu casa y hasta está comprobado por la NASA; además son hermosas

Existen muchas creencias en torno a cuáles son los beneficios de tener plantas en casa . Lo cierto es que más allá de lo bien que puedan lucir en las habitaciones, hay varias especies que cuentan con la capacidad de purificar el aire, ya que según una investigación de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), sus raíces funcionan como una especie de filtro para eliminar agentes tóxicos.

Cuáles son las plantas que purifican el aire: 7 especies reconocidas por la NASA

Estas indagaciones arrojaron que pueden deshacerse de sustancias químicas como el monóxido de carbono y el formaldehído, que son de los más comunes en espacios domésticos cerrados. Sin embargo, no todas las plantas son tan eficaces para limpiar el aire, sino que hay un grupo en específico que tiene esta función.

Tener plantas en casa puede ayudar a eliminar ciertas sustancias que contaminan el ambiente|Freepik

1. Aloe vera. Además de pertenecer a la familia de plantas medicinales que conviene tener al alcance para cualquier emergencia , el aloe vera ayuda a filtrar formaldehído y benceno.

2. Helecho de Boston. Para los que prefieren algo más discreto y que se mimetice con las decoraciones, los helechos son una de las preferidas. Es en su versión conocida como "Boston" la que pertenece al listado de plantas que la NASA cataloga como aptas para eliminar impurezas al ambiente.

3. Palma de Bambú. Esta especie queda muy bien en estancias que no están saturadas y sus raíces son capaces de eliminar sustancias como el benceno, el xileno, el tricloroetileno y el formaldehído.

4. Planta araña. Las hojas largas de la planta araña y sus raíces tienen la capacidad de purificar el aire, desde las sustancias más frecuentes, hasta el xileno, que suele desprenderse por ciertos productos de limpieza, explica un artículo de National Library of Medicine. Asimismo, se trata de una especie fácil de cuidar e incluso sobrevive en espacios con poca luz .

Existen plantas que son fáciles de cuidar y además contribuyen a mantener el aire libre de impureza|Canva

5. Dracaena. Esta es una planta muy llamativa a simple vista por sus hojas con toques de color rosa, pero la realidad es que su apariencia no es lo único que la vuelve ideal para tener en casa. Las dracaenas sirven también para quitar aquellos contaminantes que se acumulan en cuartos cerrados, explica la investigación "Paisajismo y reducción de la contaminación del aire" de la NASA.

6. Margarita gerbera. La función de purificar el aire con naturaleza no es exclusivo de las plantas, sino que también pueden considerarse algunas flores que por sus características igualmente "borran" estas sustancias. Prueba de ello son las margaritas gerberas, famosas por sus hermosos pétalos de tonalidades intensas y a la vez limpian sin esfuerzo.

Además de las plantas que purifican el aire, también hay algunas flores que cumplen con esta misma función|Canva

7. Lengua de suegra. La tan popular "snake plant" es otra de las plantas que purifican el ambiente y son reconocidas por la NASA. Quita los contaminantes principales, pero también otros como el tolueno, que según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, llega a las casas a través de líquidos como los esmaltes de uñas.