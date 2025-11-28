Las 4 plantas que puedes poner en tu habitación y seguro te ayudarán a dormir como un bebé

Dormir bien no siempre depende solo de la rutina nocturna o del colchón: el ambiente también juega un papel clave. Y entre los elementos que pueden transformar tu habitación, las plantas ocupan un lugar especial. Algunas especies tienen la capacidad de purificar el aire, reducir el estrés y generar una sensación de calma ideal para conciliar el sueño. Sin embargo, existen cuatro que son perfectas para ayudarte a descansar como un bebé.

Según los expertos en jardinería, que dialogaron con AD Magazine, las características de ciertas plantas colaboran con la mejora de la calidad del sueño. Entre ellas, recomendaron tener estas especies y explicaron los motivos:



Sansevieria (Lengua de suegra): purifica el aire al eliminar toxinas como benceno y formaldehído. Además, libera oxígeno durante la noche, ideal para dormitorios y requiere muy pocos cuidados y soporta poca luz. Contribuye a un ambiente más fresco y respirable.

Hiedra: es excelente para mejorar la calidad del aire, especialmente en espacios cerrados y ayuda a reducir partículas en suspensión que pueden afectar el sueño. Tiene propiedades que favorecen la respiración, recomendada para dormitorios. Solo necesita luz indirecta y riego moderado.

Helechos: aumentan la humedad del ambiente, lo cual disminuye la resequedad de vías respiratorias. Tienen un efecto visual calmante y aportan sensación de frescura. Requieren humedad constante y luz suave. Ideales para crear un ambiente relajado y natural.

Lavanda: su aroma es conocido por sus propiedades relajantes y ansiolíticas. Reduce el estrés, la frecuencia cardíaca y ayuda a conciliar el sueño. Perfuma el ambiente de manera natural.

Otros beneficios de dormir con plantas alrededor