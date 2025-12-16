¡Las abejas ya tienen derechos! El histórico país que cambió las reglas de la protección ambiental

Este es un pequeño paso para la humanidad y un gran paso en los derechos de los animales. Así es, las abejas ya tienen derechos y el primer país en dar este paso histórico fue Perú. A finales de octubre, una ordenanza municipal reconoció legalmente a las abejas amazónicas sin aguijón y a su hábitat como sujetos de derechos, convirtiéndose así en el primer caso en el mundo donde un insecto obtiene este estatus ante la ley. La medida no es simbólica: busca proteger a una especie clave para la supervivencia de los ecosistemas y, en consecuencia, de los seres humanos.

Perú hace historia con las abejas sin aguijón

El 27 de octubre, la Municipalidad Provincial de Satipo, en la región del Vraem, aprobó la Ordenanza Municipal N.º 33-2025-CM/MPS, con la que se reconoce a las abejas sin aguijón y a su entorno natural como entidades con derechos propios. Dicho de otra forma, esto otorga a las abejas protección real ante la ley, por lo que nadie puede hacerles daño, y si lo hacen, puede considerarse una violación legal.

¿Qué derechos se les otorgaron a las abejas?

Lo que esta ley incluye dentro de su protección es:



Derecho a existir y mantener poblaciones saludables

a existir y mantener poblaciones saludables Derecho a un ambiente sano y libre de contaminación

y libre de contaminación Derecho a condiciones climáticas ecológicamente sostenibles

ecológicamente sostenibles Protección de la biodiversidad y flora nativa

y flora nativa Derecho a un hábitat libre de especies invasoras

Además de esto, queda estrictamente prohibido el uso de plaguicidas nocivos y la quema de colmenas en las zonas protegidas donde habitan estas abejas.

¿Por qué estas abejas son tan importantes?

Las abejas sin aguijón son la especie de abeja más antigua del planeta y son verdaderamente importantes para los ecosistemas. Para hacernos una idea, ellas son responsables de polinizar más del 80 % de la flora amazónica. En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, su labor sostiene cerca del 90 % de las plantas silvestres, lo que las convierte en una pieza clave para la seguridad alimentaria y la estabilidad ambiental. Son muy importantes.

Un precedente global para los derechos de la naturaleza

Este reconocimiento es el primero en la historia que otorga derechos legales a un insecto. La iniciativa fue respaldada por organizaciones como Earth Law Center y Amazon Research Internacional, y es resultado del trabajo conjunto de comunidades indígenas, científicos, líderes ambientales y abogados.

Esperemos pronto más países del mundo se unan a este tipo de actividades legales, pues cada habitante de esta tierra tiene el mismo derecho a vivir y existir que las personas, y cualquier daño que se les haga destruye ecosistemas completos.

