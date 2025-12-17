Dile adiós a la sidra para fin de año: estas son las tendencias que se imponen, según la IA

Estamos a menos de dos semanas de que el 2025 culmine y le demos la bienvenida al 2026. Las reuniones familiares y con amigos se convierten en una constante en esta época del año y es por eso que los brindis no faltarán.

Sin embargo, algunas bebidas como la sidra podrían ausentarse de las mesas de las celebraciones decembrinas por la fuerza con la que algunas tendencias se vienen imponiendo. La Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de analizar este tema de traernos algunas revelaciones.

¿Adiós a la sidra para fin de año?

A través del uso de la aplicación Gemini, se ha hecho hincapié en la posibilidad de que bebidas como la sidra se ausenten de las mesas de fin de año. En este punto, la IA de Google afirma que “para quienes buscan renovar el brindis de Año Nuevo 2025 y dejar atrás la tradicional sidra, existen alternativas sofisticadas y refrescantes que se adaptan a diferentes gustos y presupuestos”.

Por lo tanto, la IA no hace foco especialmente en una bebida como reemplazante de la sidra, sino que siembra opciones que dependen de diferentes factores para convertirse en sustitutas de esta bebida.

¿Qué tendencias se impondrán para fin de año?

La Inteligencia Artificial ofreció un listado con las distintas alternativas que existen para que el brindis de fin de año no sea igual a los anteriores. Es decir que hay propuestas de espumantes, vinos, coctelería y hasta bebidas sin alcohol para despedir al 2025:

