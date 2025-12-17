Exatlón México | “Aprender a soltar”: El mensaje que marcó a “Mono tras perder a un pilar rojo

Dentro de una competencia como lo es Exatlón México, no todas las derrotas se miden en puntos o circuitos; algunas se sienten más en las emociones. Tras la salida de Heber “Thunder”, el ánimo del Equipo Rojo se ha visto fuertemente golpeado, lo que ha llevado a “Mono” a pedirle consejos al sensei “Dragon”, quien, con toda la sabiduría que los años le han otorgado, le aconsejó sobre la vida, el desapego e incluso cómo ganar La Villa 360 esta noche.

“Mono” Osuna busca respuestas en la sabiduría del “Sensei Dragon”

Tras noches complicadas, “Mono” decidió pasar un buen momento de convivencia con Josué, a quien llamó “Sensei Dragon”, figura que en sus palabras es importante tener en todo equipo, pues transmite calma y reflexión. A pesar de que el momento se disfrutó de manera cómica, las palabras de Josué resonaron en toda la escuadra roja, motivándolos a darlo todo para esta noche salir a conquistar La Villa 360.

El mensaje del Sensei Dragon: Aprender a soltar

Las palabras del “Sensei Dragon” fueron directas y profundas: “Tienes que aprender el desapego, aprender a soltar para que tu vida sea más ligera”. Las palabras de “Dragon” señalaron que dentro de Exaltlón México la constante son los cambios, los saludos y las despedidas, los aprendizajes y las derrotas, y que el aferrarse al pasado puede convertirse en un obstáculo para vislumbrar el presente y tener un futuro.

El camino hacia La Villa 360

Dentro del espacio de refracción, “Mono” preguntó sobre el camino que deberían seguir para ganar hoy 17 de diciembre del 2025 La Villa 360. La respuesta del sabio maestro fue paciente, destacando que la desesperación suele nublar las decisiones dentro de los circuitos, por lo que, mientras el equipo se mantenga en calma al ejecutar cada prueba y confíen unos en los otros, la victoria está asegurada.

Una noche que cambió la mentalidad

Ante las palabras de Josué, “Mono” escuchó atentamente, asimilando la pérdida de uno de sus miembros, y comprendió que, con paciencia, concentración y unión, el equipo tenía lo necesario para ganar esa noche.