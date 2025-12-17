¿Intentó QUITARLE LA VIDA? José Said asegura que MARIANNE GONZAGA lo agredió física y emocionalmente

José Said, ex pareja de Marianne Gonzaga , aseguró que la creadora de contenido, y quién atacó a la modelo Valentina Gilabert a principios de este año, lo violentó de forma física y emocional. En exclusiva para Ventaneando reveló varios detalles sobre la situación que atraviesa con su ex pareja y su pequeña hija Emma.

¿Qué le hizo Marianne Gonzaga a José Said?

En una reciente entrevista que José Said ofreció a Ventaneando expresó que su ex pareja, Marianne Gonzaga, lo agredió en diversas ocasiones, lo manipuló y ejerció violencia sobre él, incluso en una ocasión lo amenazó con un cuchillo. Mencionó que no sabe si la creadora de contenido es capaz de hacerle algo a su hija Emma con tal de afectarlo a él. “Ha tenido conductas violentas desde que tiene 12 años”, dijó.

Por otro lado, el padre de José Said, mismo que es su abogado en el caso, expresó que Marianne ha hecho diversos actos violentos como dañar incluso el vehículo de José. Reiteró que lo que Marianne necesita es ayuda clínica ya que por realizar todos esos actos no se encuentra bien, ya que no tiene un control de la ira. También mencionó que su hijo tenía la guardia y custodia de Emma desde el 26 marzo de 2025, además de que puso al tanto a las autoridades de que Marianne no se encontraba en un estado sano para estar con Emma.

“Existen indicios, de posibles riesgos en la salud mental de esta muchacha”, dijo el padre de José Said. Por otro lado, el padre de Emma expreso que lo que Marianne asegura sobre él y su consumo de drogas es falso “si algún día alguien quiere hacerme un anti-doping estoy cien por ciento en la disposición”. De igual forma aseguraron que ninguno de ellos (José y su padre) están vinculados con casos de corrupción, como lo asegura la mamá de Emma.

¿Mariane podría perder a Emma?

En entrevista para Ventaneando, José Manuel Becerril, mencionó que Marianne sí está notificada para entregar a su hija. Aseguró que él no pretende arrebatarle a su nieta, que incluso está dispuesto a dialogar, solo busca condiciones en las que Marianne pueda estar apta para tener a la pequeña.

Ante este caso Marianne no se ha pronunciado. Hace un par de días eliminó todas sus redes sociales. Sin embargo, volvió a la normalidad haciendo contenido.

Esta polémica ha sido una de las más importantes en el mundo del espectáculo, y aunque aún no llega a su fin, se espera que este proceso continúe.