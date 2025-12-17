Festival Luces de Invierno 2025 en CDMX: ¿Cuándo inicia, dónde será y qué actividades se podrán hacer?

La Ciudad de México es una metrópoli que año con año se ha mostrado a la vanguardia respecto a eventos que destaquen su belleza, por lo que el “Festival Luces de Invierno” buscará cerrar con broche de oro este 2025, así que toma nota para que no te pierdas ningún detalle de sobre sus fechas y horarios.

Para buenas noticias de todos los chilangos, se ha hecho oficial que este esperado festival iniciará en el Zócalo este fin de semana, de cara a las fiestas decembrinas, siendo una de las actividades sí o sí tienes que hacer en la CDMX .

¿Cuándo inicia el Festival Luces de Invierno 2025?

Se ha hecho completamente oficial que dicho festival iniciará este sábado 20 de diciembre en punto de las 10:00 am, finalizando las actividades a las 11:00 pm, por lo que será un gran tiempo para que disfrutes de las actividades que se pueden hacer en el corazón de la Ciudad de México.

¿Qué actividades habrá durante el Festival Luces de Invierno?

Si bien, serán un par de semanas intensas, este evento en la capital mexicana recibirá conciertos, donde en los próximos días se darán a conocer artistas y horarios, además grandes actividades como los son:



Pastorelas

Iluminación de árboles de navidad

Esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos

El túnel de Luz Monumental más grande de México

Colocación del Nacimiento “Monumental”

Venta de artesanías

¿Qué otras sedes tendrá el Festival Luces de Invierno 2025?

Se anunció que como medida de “descentralizar” las actividades, las siguientes alcaldías también tendrán su propio festival, en el que contarán con alumbrados y demás actividades, mismos que verán inicio este viernes 19 de noviembre.



Parque Lineal Torres de Potrero (Álvaro Obregón)

(Álvaro Obregón) Parque Calpulli (Azcapotzalco)

(Azcapotzalco) Parque Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)

(Benito Juárez) Parque de la Consolación (Coyoacán)

(Coyoacán) Deportivo Morelos (Cuajimalpa)

(Cuajimalpa) Cancha Campos Revolución (Gustavo A. Madero)

(Gustavo A. Madero) Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)

(Iztacalco) Parque Deportivo Las Torres (Iztapalapa)

(Iztapalapa) Deportivo Oyamel (Magdalena Contreras)

(Magdalena Contreras) Parque Tacuba (Miguel Hidalgo)

(Miguel Hidalgo) Plaza de la Corregidora S. Tecómitl (Milpa Alta)

(Milpa Alta) Bosque de Tláhuac (Tláhuac)

(Tláhuac) Deportivo Independencia (Tlalpan)

(Tlalpan) Parque Aguascalientes (Venustiano Carranza)

(Venustiano Carranza) Deportivo San Gregorio (Xochimilco)

¿Hasta cuándo estará el Festival Luces de Invierno en CDMX?

Si bien, será una de las festividades más destacadas de la ciudad, este evento junto con sus actividades llegarán a su fin el sábado 6 de enero, siendo este el último día donde podrás disfrutar de estas grandes exhibiciones.

