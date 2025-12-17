Kim Shantal EXPLOTA por impedimento para mover su cama de lugar: “No es justo que tenga que despertar con migraña”

Kim Shantal hizo coraje este día por partida doble, pues no solamente fue excluida junto con La Bea del baño de las vacas por los miembros de 'El Muro', sino que también se vio impedida a mover su cama de lugar en la habitación principal de La Granja VIP.

Luego de las labores de limpieza, la primera finalista del reality show le pidió ayuda a 'El Patrón' Alberto del Río para mover la cama, pues señalaba que la luz que se encuentra arriba la molesta mucho y no le permite dormir por las noches.

Tras el reacomodo, la producción alertó auditivamente a los granjeros, hecho que sorprendió a Kim, pues afirmó que contaba con la autorización desde el día de ayer, por lo que acudió a la bodega para resolver la situación.

A su regreso, Shantal les compartió a sus compañeros que solamente tenía un par de opciones: cambiarse a la cama individual de Alberto del Río o César Doroteo, o intercambiar la posición de la cama matrimonial por las dos individuales; sin embargo, Kim se mostró muy insatisfecha con ambas alternativas.

Aunque el luchador y Teo dijeron que no tenían inconveniente con cambiarse, la finalista alegaba que "no le parecía justo que todos los días tenga que despertar con migraña porque le tocó dormir ahí", pues no afectaba en nada los tiros de cámara y en el pasado habían más camas que ocupaban la posición deseada.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez y La Bea por medio del segundo Duelo de la semana entre César Doroteo y Alfredo Adame; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

