Cuida tu dinero: así puedes bloquear las llamadas spam en Android que podrían ser estafas

Si has notado que cada vez recibes más llamadas spam o de números desconocidos y te preocupa que puedan ser una estafa, existe una manera de bloquearlas desde tu celular para proteger tu dinero, sobre todo ahora que ya recibiste el aguinaldo.

Este truco funciona en smartphones Android, aunque también es posible encontrar alternativas similares para iPhone. Antes que nada, es importante saber qué son las llamadas spam y cómo puedes asegurarte de que tus datos estén protegidos.

¿Qué significa spam en llamadas?

Una llamada spam es una llamada telefónica no deseada en la que pueden ocurrir dos cosas: puede tratarse de una compañía que intenta ofrecerte un producto o promoción, o bien de una llamada fraudulenta que se hace pasar por estas empresas para obtener tu información personal.

Si recibes llamadas spam o de números desconocidos, no respondas.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué pasa si contesto una llamada spam?, ¿es estafa?

Es importante saber que, si recibes una llamada spam y la contestas por accidente, podrías estar dándole señales a quien llama de que ese número está activo. Como consecuencia, seguirán marcando con la intención de obtener información que podría poner en riesgo tu economía o tu identidad. Así lo explica Keeper Security.

En ese sentido, lo mejor que puedes hacer es no responder, reportar la llamada y bloquear el número.

Cómo dejar de recibir llamadas spam

Afortunadamente, existen varias maneras de dejar de recibir llamadas spam, aunque pocas personas las conocen. Lo primero que puedes hacer es bloquear desde tu celular el número que te está marcando y que aparece señalado como spam. De esta forma, si vuelven a llamar, la llamada no entrará. También puedes activar la opción “Filtrar llamadas no deseadas”.

Te decimos qué pasa si contestas por accidente una llamada spam|(ESPECIAL/CANVA)

Además, existen aplicaciones que funcionan como filtro de llamadas y te ayudan a identificar con mayor facilidad si se trata de una llamada real o de spam. Una de las más populares es Truecaller: ID de llamadas.

Asimismo, puedes registrar tu número en el Registro Público para Evitar Publicidad. Aunque estas llamadas no siempre son estafas, este registro te permite evitar que las compañías se comuniquen contigo si no lo deseas. Para hacerlo, basta con ingresar a la página oficial del Gobierno Federal o marcar al 55 9628 0000 desde CDMX, Guadalajara y Monterrey, o al 800 962 8000 desde el resto de la República.