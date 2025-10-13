¿Qué alimentos evitar cuando tenemos reflujo? Esto dicen los expertos en salud

Quienes hemos experimentado la sensación del reflujo, sabemos que es un malestar incómodo. Ante las primeras señales o síntomas es fundamental que tengamos mucho cuidado con los alimentos que consumimos, ya que son capaces de agravar las molestias que percibimos.

¡Cuidado! Si quieres aliviar el reflujo, los especialistas recomiendan evitar estos alimentos TV Azteca [VIDEO] Nos visitó el especialista en cirugía esófago-gástrica Dr. Eric Saucedo Moreno para despejar todas las dudas sobre el reflujo: qué comer y las consecuencias.

Para que comiences a cuidar de tu organismo ante las primeras molestias, te detallaremos cuáles son los ingredientes que debes evitar, recomendaciones que proporcionan los expertos en salud. Toma nota para que no dejes pasar cualquier detalle al respecto.

¿Qué alimentos debes evitar con el reflujo?

El Dr. Gabriel Arévalo desde su portal detalla que, ante los malestares de reflujo, hay que tener mucho cuidado, ya que hay alimentos que pueden empeorar los síntomas. Por lo que se recomienda seguir un tipo de dieta y evitar lo siguiente:

Alcohol

Bebidas con cafeína, té, café, bebidas energéticas, o gaseosas.

Chocolate

Frutas cítricas

Chile

También explica que, además de perjudicar el malestar, son alimentos capaces de desencadenar el malestar, esto se debe a que son irritantes, dejando vulnerable al estómago ante los ácidos digestivos. Ten cuidado con su ingesta y disminúyelos en tu dieta diaria.

¿Cómo prevenir el reflujo?

Además de evitar la ingesta de los alimentos anteriores, es posible aplicar ciertas medidas para prevenir su aparición. Por eso, la Clínica Universidad de Navarra, los expertos de la salud, detallan que para evitarlo y aliviar el dolor del reflujo, podemos considerar los siguientes consejos:

No te vayas a dormir con el estómago lleno, espera dos horas para hacer la digestión.

Eleva la cabecera al recostarte, aproximadamente unos 10 a 15 centímetros.

No hagas comidas muy pesadas.

Reduce el consumo de alcohol y tabaco.

No hagas ejercicio inmediatamente después de comer.

Reduce el estrés.

Si después de todos los consejos, observas que el malestar persiste después del cambio de hábitos alimenticios y modificaciones en la rutina, será importante acudir con los expertos en la salud, ya que serán los encargados de atender la situación y proporcionarte el mejor tratamiento, buscando tener un pronto alivio. Por ninguna razón, intentes automedicarte.