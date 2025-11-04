Estas son las apps que debes quitar de tu celular para proteger tu cuenta bancaria

Conforme se agregan nuevas tecnologías, los delincuentes también logran adaptarse a dichas modalidades. Por lo que es importante que los usuarios tengan mucho cuidado, puesto que es muy fácil caer en la ciberdelincuencia desde nuestro celular.

Es así que, actualmente, ya se recomienda quitar ciertas apps, con la principal finalidad de proteger nuestra cuenta bancaria. Por esa razón, te detallaremos qué elementos debes eliminar de tu teléfono móvil, para poder proteger tu dinero de la delincuencia.

¿Qué apps debo eliminar de mi celular?

Considerando que en la actualidad, en un celular podemos almacenar toda la información necesaria, es importante que lo protejamos, ya que estamos en constante riesgo de que la ciberdelincuencia pueda ingresar a ciertas aplicaciones.

En la actualidad, es usual que se empiecen a crear aplicaciones falsas, en especial aquellas que se hacen pasar por ser una VPN, donde supuestamente aseguran que te ayudarán a salvaguardar la seguridad de tu teléfono. Por lo que se recomienda eliminar las siguientes apps para proteger tu cuenta bancaria:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

Shield VPN

Shine VPN

Ya que aprovechan la oportunidad para ingresar a datos personales delicados, por lo que los expertos en seguridad recomiendan que se eliminen por completo para no poner en riesgo nuestra información y dinero.

¿Cuáles son algunas recomendaciones de ciberseguridad?

Además de eliminar las apps mencionadas anteriormente desde nuestro celular, se pide a la población que tomemos en cuenta otras precauciones, puesto que es muy fácil que la ciberdelincuencia pueda acceder a nuestros datos personales y cuenta bancaria. Así que considera los siguientes tips:

Si recibes llamadas donde te pidan datos delicados y contraseñas, no aceptes.

No abras ningún tipo de enlace enviado desde un correo o mensaje.

Si te piden algún código enviado a tu celular, no se los des.

Después de estos intentos de ataques, cambia tus contraseñas.

No entres a páginas desconocidas.

En la actualidad muchos estamos expuestos a ser víctimas de la ciberdelincuencia. Te recomendamos siempre dudar al respecto ante tales llamadas o mensajes; recuerda que nadie puede exigir ese tipo de información. Mejor, si te llaman de alguna reconocida empresa o banco, acude directamente a sus instalaciones para consultar cualquier trámite.