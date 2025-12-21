Alfredo Adame se ilusiona con el PRIMER LUGAR de La Granja VIP: “Muchos, muchos votos”

Alfredo Adame está ilusionado con ganar el PRIMER LUGAR de La Granja VIP ; sin embargo, sabe que la competencia no será nada fácil y por eso este sábado hizo un nuevo llamado a su fandom para votar por él... ¡quiere coronarse en la temporada 2025, pero necesita millones de votos para lograrlo!

VID

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre llegar a la GRAN FINAL de La Granja VIP?

La tarde de este sábado 20 de diciembre del 2025, Alfredo Adame reconoció ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP que está ilusionado con ganar el primer lugar de la competencia; sin embargo, la tabla de finalistas es muy fuerte y todo estará súper reñido .

"Pues mañana es la Gran Final, ¿eh? Yo les pido muchos, muchos, muchos votos, yo quiero ganar La Granja VIP, necesito millones de votos para que pueda ganar, estoy muy ilusionado con hacerlo, no se pierdan el 24/7 todo el día", declaró.

El llamado "Golden boy", quien la mañana de este sábado condujo la última emisión de su Show de Freddy, calificó a La Granja VIP como una experiencia "maravillosa" que está a punto de cerrar con broche de oro con el apoyo de sus fans.

"Ya saben, 'Mi Gallo es Adame' y voten por Adame para que gane La Granja VIP", concluyó la celebridad, cuyo equipo organizó una serie de eventos a lo largo de la semana para invitar al fandom al voto masivo... ¿crees que Freddy logre llevarse el primer lugar o el Team Cacaraqueo dará la sorpresa?

La GALA FINAL de La Granja VIP tendrá lugar este domingo 21 de diciembre a las 08:00 DE LA NOCHE a través de Azteca UNO, ¡es momento de decidir!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres que tu granjero/a favorita gane el primer lugar de la competencia, te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar de forma OFICIAL en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes o entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para apoyar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!