La Granja VIP deja VALIOSAS lecciones a Eleazar Gómez: "Una gran experiencia”

Eleazar Gómez, uno de los competidores de La Granja VIP más polémicos pero también uno de los más carismáticos , se puso en modo reflexivo la noche de este sábado 20 de diciembre y confesó que, gane o no el primer lugar, este reality le dejó importantes enseñanzas que piensa aplicar en su día a día.

¿Qué enseñanzas le dejó La Granja VIP a Eleazar Gómez?

El llamado "Golden Kid" , que estuvo en la placa de nominaciones en casi todas las 10 semanas que duró la competencia, reconoció ante las cámaras 24/7 que se encuentra muy emocionado porque ya sólo faltan unas horas para la Gran Final de La Granja VIP, un proyecto que le dejó enseñanzas muy valiosas.

"Haciendo un recuento de todo lo que he vivido aquí, pues me llevo una gran experiencia de este lugar que me enseñó muchísimas cosas: me enseñó a valorar muchísimo, a aprender de los demás, a aprender de mí mismo... ha sido un crecimiento personal enorme", detalló.

Para Gómez, una de las vivencias de este proyecto que siempre mantendrá en su corazón fue sentir el apoyo de sus fans semana a semana en las votaciones que fueron cruciales para convertirlo en finalista:

"La verdad, ha sido una experiencia como yo siempre lo digo: inolvidable. Nunca voy a olvidar el haber estado en La Granja VIP, el estar todavía aquí y ahora al mil por ciento, a flor de piel, viviéndolo intensamente", expresó el actor.

A pesar de las controversias, los roces y las acusaciones de que supuestamente no trabajaba tanto como otros granjeros, Eleazar Gómez se consolidó como uno de los favoritos para ganar el primer lugar de La Granja VIP: ¿logrará imponerse a otros rivales poderosos como su amigo Alfredo Adame y Kim Shantal? ¡No te pierdas la Final de La Granja VIP este domingo 21 de diciembre a través de Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!