¿Cómo hacer una piñata tradicional en 5 sencillos pasos? Es más fácil de lo que imaginas

¡Llegaron las posadas! A medida que el año está por llegar a su fin, cada vez son más las reuniones con amigos, familiares y demás seres queridos. Sin duda, una buena forma para pasar el rato en estas fechas decembrinas es con la tradicional partida de piñata. Si bien los precios varían dependiendo de la calidad y el tamaño, a continuación, te explicamos cómo puedes hacer tu propia piñata en cinco sencillos pasos, para que no haya pretexto este diciembre.

¿Cómo hacer una piñata tradicional en 5 sencillos pasos?

Las piñatas tradicionales constan de una base circular, cubierta por varios picos. Dicho esto, te compartimos un breve instructivo para que puedas hacer tu propia piñata en estas fechas. Lo mejor de todo es que puedes dejar volar tu creatividad y hacer diseños llamativos o usar los colores que más te gusten.

Para hacer tu propia piñata necesitas un globo grande, periódico mojado en engrudo, que es un pegamento casero hecho a base de harina y agua, cartulina y papel china del color de tu preferencia. Una vez que reúnas los materiales, pon manos a la obra con los siguientes pasos:

Infla el globo

Cúbrelo todo con varias capas de engrudo, de preferencia de 3 a 4

Deja secar por, al menos, 24 horas

Haz de 5 a 7 conos con las cartulinas y pégalos en la base de la piñata, como picos

Usa el papel china para decorar tu piñata: ¡Deja volar tu imaginación!

No olvides hacer una ligera apertura en la parte superior para que puedas meter los dulces.

¿Por qué se parten piñatas en México? Así surgió la tradición

Partir piñatas es de las tradiciones más populares en estas fechas; pero ¿sabías que su origen es meramente religioso? La tradición de partir piñatas llegó con la colonización. Esta práctica era utilizada para evangelizar, evocando el triunfo de la fe y el bien sobre los siete pecados capitales y el mal.

Dicho esto, los siete picos de la piñata representan los pecados capitales, mientras que los dulces y la fruta que yace en el interior simbolizan las recompensas del cielo, tras vencer a la tentación. Por ello, al romper la piñata se vendan los ojos, pues esto representa que la fe y la confianza en Dios es ciega.

Ahora que sabes el origen de esta popular tradición, no olvides compartirlo en tu próxima posada. ¡Felices fiestas!

