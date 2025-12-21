¿Quién es Dayane Chrissel, la mexicana que le ganó a extranjeros en los TikTok Awards?

¡Chisme potente! Dayane Chrissel deja el nombre de México en alto tras vencer a varios creadores de contenido extranjeros en los TikTok Awards USA. La oriunda de Matamoros, Tamaulipas, resultó ganadora en la categoría de “My Show Is On Award”. A continuación, un breve perfil sobre quién es esta talentosa mexicana que se robó el show.

¿Quién es Dayane Chrissel? Conoce a la mexicana que TRIUNFÓ en los TikTok Awards 2025

Nacida un 4 de noviembre de 1993, Dayane Espinoza, mejor conocida en las redes como Dayane Chrissel, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido de mayor relevancia en México, ganándose el apodo de “la reportera de TikTok” gracias a su inmediatez para contar chismecitos y noticias de interés general, bajo su ya característico sello: “¡Chisme Potente!”.

Antes de su éxito en redes sociales, Dayane trabajó durante un breve período como conductora de televisión. No obstante, se vio envuelta en algunas dificultades que la hicieron abandonar su trabajo. Afortunadamente, cuando una puerta se cierra, otra se abre… Dayane optó por llevar su pasión y experiencia en la comunicación al mundo de las redes sociales, en donde se ha consolidado como una de las principales fuentes de información, especialmente, en el campo del entretenimiento y la farándula.

¿Cuántos seguidores tiene Dayane Chrissel?

Actualmente, la tamaulipeca cuenta con 4,7 millones de seguidores en TikTok, que es su principal fuente de contenido. En Instagram, Dayane posee un millón de followers, mientras que sus números en Facebook superan los 730 mil seguidores, lo que la convierte en una de las creadoras más reconocidas a nivel nacional.

Así reaccionó Dayane Chrissel tras ganar en los TikTok Awards USA 2025

Como era de esperarse, el momento exacto en el que Dayane ganó, quedó captado en video. La mexicana no pudo contener la emoción y ofreció un discurso de aceptación cargado de agradecimientos, finalizando con un icónico “Viva México”.

“No puedo creer que estoy en Estados Unidos. Soy de México”, señaló Chrissel. “Muchas gracias a Dios por abrirme estas puertas, a mis papás, a mi esposo. Es un sueño estar aquí. A mí se me habían roto mis sueños, precisamente en la televisión, y que esta categoría yo la haya ganado es increíble, porque yo quería eso… ¡Viva México!”.