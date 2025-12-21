Celebridades dejan impecable La Granja VIP antes de la FINAL al ritmo de la música

La Granja VIP debe quedar impecable antes de que el último de los granjeros salga de ahí y, por ello, la tarde de este sábado los finalistas del reality se dedicaron a limpiar la casona hasta dejarla reluciente... ¡hasta música les pusieron para animarlos!

¿Cómo les fue a las celebridades con el ÚLTIMO aseo a La Granja VIP?

Luego de una larga siesta que duró casi toda la tarde de este 20 de noviembre Alfredo Adame, Eleazar Gómez y La Bea pusieron manos a la obra: el "Golden boy" recordó que el Tío Pepe les encargó dejar limpia la casona antes de dejarla este domingo y, por eso, convirtieron el quehacer en la actividad nocturna del reality.

Mientras el "Golden boy" se encargó de barrer, trapear y recoger las sillas, La Bea y Eleazar Gómez se encargaron de toda la cocina, desde el lavado de los trastes hasta el aseo de los electrodomésticos.

La limpieza de La Granja VIP se animó cuando la producción le puso música a los granjeros para animarlos en medio del silencio del sábado, lo que sin duda los alegró mucho... ¡La Bea y Eleazar Gómez se pusieron a lavar, secar y sacudir en medio de alegres bailes como bien lo captaron las cámaras 24/7!

Al final, y luego de dejar la casa impecable, los granjeros se dispusieron a cenar y a echar chisme mientras que Eleazar Gómez aprovechó para visitar el gimnasio y entrenar un poco, ¡no te pierdas las transmisiones porque La Bea confirmó que en unos momentos más se transmitirá el último episodio del Cacaraqueo de La Granja VIP, el popular podcast que creó su Team!

A pesar de que ya no hay capataz en La Granja VIP y de que la mayoría de los animalitos dejaron las instalaciones a lo largo de la semana, los finalistas demostraron que las responsabilidades aún no terminan para ellos... ¡no te pierdas la Gran Final este domingo 21 de diciembre a las 08:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!