Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 21 de diciembre; es momento de cerrar ciclos para estos signos

Estamos a escasas semanas de cerrar el año y qué mejor manera de hacerlo que conociendo la energía que tienen los astros para ti. Por ello, te compartimos los horóscopos de Nana Calistar para este domingo, 21 de diciembre, quien ya dio a conocer sus predicciones para el día de hoy. ¿La suerte estará de tu lado o será el amor? ¡Sigue leyendo porque los astros tienen un mensaje especial para ti!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 21 de diciembre?

Estás en la etapa perfecta para cerrar ciclos, cumplir con esos pendientes que te hacen falta y, sobre todo, quererte a ti mismo. Deja el autosabotaje de lado, que esto puede ser tu peor enemigo. Bájale dos rayitas al estrés. No todo es tan grave como crees. Todo tiene solución, pero tú te ahogas en un vaso de agua. No quieras controlar todo. Se avecina un viaje y oportunidades importantes con el dinero. En el amor, se marca una decepción. Recuerda, la verdad duele, pero te libera.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 21 de diciembre?

Un amor del pasado regresa, pero ten cuidado porque no lo hará con las mejores intenciones. Aprende a decir que no. No tienes por qué solucionar la vida de los demás. Se vienen cambios de último momento con el dinero. No gastes lo que no tienes y presta más atención a tus finanzas. No compres por impulso. Se vienen nuevas oportunidades en el amor, pero debes aprender a soltar. Hay que dejar lo malo para darle bienvenida a lo bueno. Cuida a quien cuentas tus sueños, porque no sabes quien podría estar escuchando con envidia.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 21 de diciembre?

Cierra ese ciclo de una vez por todas, de lo contrario, nada bueno podrá llegar a tu vida. Deja el pasado en el pasado y enfócate en el hoy y el ahora. Se avecinan etapas de crecimiento profesional, atrévete a salir de tu zona de confort. Intenta y aprende cosas nuevas. Cuida tus pasos y concéntrate porque podrías sufrir una caída. Aprende a decir que no sin sentir culpa. No le temas al cambio, este será necesario para lograr resultados.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 21 de diciembre?

Se marcan pérdidas materiales, así que cuida bien tus cosas y no andes de distraído ni de confiado. En el amor, si tienes pareja, podría haber una discusión. Pero tranquilo, esto ayudará a fortalecer la confianza. Aprende a fluir con el día a día y no dejes que los cambios te arruinen la existencia. Tampoco prestes atención a los comentarios malintencionados. Que todo se te resbale. Tú sigue con lo tuyo, que se te vienen oportunidades bastante buenas.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 21 de diciembre?

Saca de tu vida a esas personas que te buscan cuando te necesitan y luego se olvidan por completo de ti. Recuerda, no eres salvavidas de nadie. Aprende a quererte y valorarte. En lo económico, cuidado con gastar el dinero que no tienes. Administra mejor tus gastos. Se vienen reuniones con amistades y mensajes que te alegrarán el día. Se marca un embarazo. También se ve un proyecto que se concreta, pero tendrás que poner de tu parte y no confiarte.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 21 de diciembre?

Puede que sufras algunas decepciones. Llegó el momento de quitarte la venda de los ojos y ver a las personas tal cual son. No cambies tu forma de ser para complacer a los demás. Vida solo hay una y debes vivirla a tu manera, no pienses en quedar “bonito” con los demás. Eso sí, pon en claro tus sentimientos y no juegues con los de los demás. Últimamente piensas mucho en el futuro. Eso está bien, solo recuerda que hay que trabajar para hacerlos realidad. Los sueños no se cumplen solos.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 21 de diciembre?

Las corazonadas no se equivocan, aguas con las publicaciones y fotos que te pueden hacer enojar. Pensar con la cabeza fría será esencial ahora que se marcan traiciones y chismes. Aguas con las envidias en el entorno familiar. Deja de cargar con penas y culpas que no te corresponden. En el amor, se marca la llegada de una nueva persona. Si tienes pareja, aguas con los comentarios malintencionados que solo buscan afectar tu relación.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 21 de diciembre?

Presta atención a lo que comes y échale un ojito a la familia, que uno de los integrantes necesitará de ti. Eso sí, cuida tus palabras, que podrías decir cosas que no y lastimar a quienes no se lo merecen. Se avecinan nuevos retos. En el amor, déjate llevar, porque se marca la llegada de una persona nueva a tu vida. Si tienes pareja, haz cosas nuevas, no caigan en la monotonía, que eso se puede convertir en su peor enemigo.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 21 de diciembre?

Las heridas del pasado comienzan a sanar, tómate el tiempo necesario para seguir adelante con tu proceso. Deja de juzgar tanto y sé más empático con quienes te rodean. Se marca una situación familiar que fortalecerá el vínculo entre los integrantes. Cuida tus palabras, porque en una de esas puedes herir a quien no lo merece. También se avecinan nuevos proyectos que te harán crecer y, lo más importante, madurar.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 21 de diciembre?

Saca las mentiras de tu vida y habla con sinceridad. Se marca un viaje corto que te caerá como anillo al dedo para relajar el estrés. Recuerda ver más por ti y tus sueños, pues no todos te corresponden de la misma manera. Respira y cuida tu carácter, que podrías estallar en contra de quien menos lo merece. En estos días, estarás sintiendo algo de cansancio emocional, pero tranquilo, todo pasará.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 21 de diciembre?

Los cambios son buenos, no le temas a hacer cosas nuevas. Se marcan oportunidades en tu camino, pero de ti dependerá si las tomas o no. Solo recuerda que hay oportunidades que no se presentan dos veces. Se marca la llegada de una nueva persona que te hará ver la vida desde una nueva perspectiva, ya sea en el plano amoroso o en la amistad. Tu corazón comenzará a sentir paz, a medida que el vínculo con tu familia mejora.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 21 de diciembre?

No permitas que te falten al respeto, es necesario que comiences a establecer límites en tu vida. Presta atención a tus palabras, solo así evitarás meterte en problemas. Estas últimas semanas son primordiales para cambiar todo lo que no te gusta y empezar el año nuevo con el pie derecho. Recuerda, tú pones los límites de lo que quieres y a donde puedes llegar, así que no temas y ve por eso que deseas.

El zodiaco está conformado por 12 signos. Cada uno pertenece a un elemento diferente: fuego, tierra, aire y agua. Tu signo del zodiaco va ligado con el día en el que naciste. A continuación, la lista de signos con su respectiva fecha de nacimiento.

