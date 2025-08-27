Así lucirán los autos en México dentro de 100 años, según la IA

Es una realidad que dentro de 100 años estaremos presentes ante un México completamente cambiado, ya sea que se hayan aplicado nuevas tecnologías para el cuidado del medio ambiente o ante un futuro desolador, pero por ahora es una realidad incierta.

Considerando el contexto anterior, hemos consultado con la IA cuál sería el aspecto de los coches en el futuro, herramienta digital que se encargó de proporcionarnos su opinión y predicciones al respecto. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Cómo serán los carros en el 2125?

Al consultar con la IA de Gemini, nos detalla que dentro de 100 años, los coches en México no solo serán automóviles cualquiera, puesto que veremos una transformación visible al ser objetos desarrollados para desempeñarse en un ecosistema urbano y social, adaptándose a la urgencia de ser sostenibles para el medio ambiente.

Por un lado, explica que en el tema de funcionamiento, será una era de energía limpia, donde el uso de gasolina será del pasado, convirtiéndose en artículos de museos. Por un lado, veremos el uso de carros eléctricos, con conducción autónoma a base de inteligencia artificial y donde las ventanas serán pantallas inteligentes.

En cuanto en el tema de diseño, detalla que la tecnología habrá avanzado tanto que ahora tendrá un diseño modular, permitiendo que el interior pueda transformarse en cuestión de segundos, además de emplear diseños que enaltezcan la cultura mexicana (arte huichol, textiles) y materiales que sean biodegradables. Amigables con el medio ambiente.

¿Qué cambios presentarán en la sociedad?

Aunque la IA detalla que veremos ciudades más habitables ante la disminución de tráfico con aires más limpios. También nos revela un panorama desalentador, puesto que el uso de coches dentro de 100 años en México será un lujo para ciertas personas.

Al tener más tecnología, su costo será mayor, por lo que se convertirá en el reflejo de la desigualdad que se vive en el momento. Sin embargo, dicho avance también se verá reflejado en el transporte público, permitiendo que todos los usuarios puedan llegar a su destino fácilmente. Son pronósticos que la herramienta proporciona, pero eso no implica que van a ocurrir sí o sí, ya que podrían verse afectados por las decisiones que se tomen en el futuro.