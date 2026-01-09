¿Murió Jessica Díaz? Reportan su muerte con polémica publicación

Las redes sociales siempre han servido y sirven, entre otras cosas, para que los famosos puedan tener una conexión más cercana con sus seguidores. Proyectos profesionales o situaciones de su vida personal pasan por estas plataformas digitales y reciben la reacción de cada fandom. Sin embargo, algunas publicaciones pueden generar confusión o críticas, y un claro ejemplo de ello es lo que sucedió con un posteo que preocupó a los seguidores de Jessica Díaz. Los internautas comenzaron a preguntarse si la actriz había muerto.

¿Murió la actriz Jessica Díaz?

El posteo que se convirtió en viral fue compartido en Instagram por el conductor Roger González y se trata de una fotografía en la que aparece junto a Jéssica Díaz y un cachorro. Sin embargo, lo que impactó en los internautas es que la imagen está en blanco y negro y con un lazo negro de luto.

“(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D”, puede leerse en la publicación que tiene deshabilitada la opción de ingresar comentarios. Rápidamente, algunos seguidores comenzaron a preguntarse por la salud de la reconocida actriz y muchos creyeron que había fallecido pero, afortunadamente, fue algo que ella misma se encargó de desmentir.

¿Qué dijo Jessica Díaz tras la publicación de su muerte?

La publicación de Roger González hizo que algunos seguidores le enviaran mensajes directos a la actriz por lo que, ante la preocupación generada, fue la propia Jessica Díaz la que se expresó a través de una historia en la misma red social.

“Nenes, yo estoy bien, la de la foto es ‘Lucía’. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo, en serio sentí muy, muy horrible que hayan pensado que era yo”, expresó la actriz. De esta manera, dejó en claro que el posteo se trataba de una acción publicitaria sobre el nuevo proyecto en el que, junto a Roger González, se ha embarcado.