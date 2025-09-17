De qué trata “Cada minuto cuenta”, la serie inspirada en el sismo de 1985 disponible en Azteca UNO

Cada minuto cuenta, es una serie inspirada en el devastador y trágico sismo de 1985 que se vivió en la Ciudad de México, la cual puedes disfrutar desde Azteca UNO. La serie retrata las horas y momentos posteriores al desastre, donde se refleja la solidaridad que representa a la sociedad mexicana en momentos de necesidad, y el caos y compromiso que representa salvar vidas.

Una historia de resistencia y humanidad

La serie Cada minuto cuenta está protagonizada por Osvaldo Benavides, Maya Zapata, Antonio de la Vega, Miriam Balderas, Jesús Zavala, Azalia Ortiz y Luis Fernando Peña, quienes son la representación de personajes comunes, que de un momento a otro se ven obligados a enfrentar la situación, a organizarse y correr contra reloj para afrontar la tragedia. Dentro de la serie podemos encontrar drama humano, drama humano, momentos de tensión, y sobre todo un sentimiento que resalta la importancia de la unión y la resiliencia en momentos de crisis.

Respeto a la historia con mirada contemporánea

La serie se ve contemporánea a los eventos de aniversario del terremoto de 1985 y los recientes sismos que han sacudido a la ciudadanía. Para los creadores, uno de los principales retos fue el poder retratar de manera respetuosa las memorias de lo sucedido, además de poder incorporar las innovaciones tecnológicas disponibles para lograr una producción audiovisual moderna.

Dónde ver Cada minuto cuenta

La serie Cada minuto cuenta, está disponible de manera gratuita por Azteca UNO, por lo que podrás disfrutar de un proyecto que mezcla ficción y memoria histórica. Con una historia que atrapa, Cada minuto cuenta, se presenta como un homenaje a las víctimas y a los héroes anónimos que marcaron un antes y un después en la historia reciente de México.

Revive la fuerza y la unión de un país. Disfruta de “Cada minuto cuenta” GRATIS solo por Azteca UNO.