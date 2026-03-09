La selva es un ecosistema único y salvaje, al cual puedes adentrarte y conocer cada uno de sus rincones, logrando entender el gran valor ambiental que tiene. Por otro lado, hay muchas usuarias que desean visitar el lugar luciendo hermosas, por eso es importante escoger los mejores maquillajes naturales.

Es así que te vamos a detallar cuáles son los maquillajes que debes usar si planeas ir al destino turístico; las recomendaciones te van a encantar. Toma nota de los consejos que te vamos a dar.

¿Cómo maquillarse para ir a la selva?

La selva es un paisaje lleno de flora y fauna, por lo que puede presentar climas extremos; usualmente suelen ser húmedos y cálidos, siendo vital llevar un maquillaje suave para evitar sentirnos incómodas. Por eso considera los siguientes mejores maquillajes naturales para ir al destino:

Opta por bases muy suaves o de baja cobertura; una gran opción son las BB Cream, ya que podrás mejorar el aspecto de tu piel sin tener una sensación pesada e incómoda.

En los ojos opta por colocar una base marrón o en tonos claros y enchina tus pestañas. Para mejorar el aspecto de tu mirada, cepilla tus cejas.

Para que los cosméticos se mantengan en la piel, puedes sellar con algún fijador o con polvo, pero usa pequeñas cantidades.

Considerando el lugar al que vas, no olvides añadir a tu rutina bloqueador solar y repelente de mosquitos; por un lado, te protegerás de los rayos del sol y, con el otro producto, evitarás ser devorada por los insectos que hay en el lugar.

¿Cómo vestirse para ir a la selva?

Además de escoger los mejores maquillajes naturales para ir a la selva, es importante que lleves la ropa apropiada, ya que podrás conocer el lugar y sentirte cómoda por más tiempo. Procura llevar prendas ligeras que sean de secado rápido y de manga larga; te protegerán del sol y de los bichos.

Igualmente, en el tema de los pantalones, escoge los que sean largos; te protegerán de todo tipo de picaduras, raspones o contacto con plantas que sean venenosas. Por otra parte, siempre lleva tu calzado adecuado, gafas de sol, gorra y mochila con todo lo indispensable.