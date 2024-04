¡Respondió! Karla Panini reaccionó al nuevo oleaje de ‘hate’

Los que creían que el caso Panini-Luna era cosa del pasado, estaban muy equivocados. Y es que aquella historia de las Lavanderas traspasó fronteras, pues una youtuber coreana se ha encargado de contar en su canal todo, todo, todito, sobre la historia de la amiga que terminó... bueno, ustedes saben perfecto de qué va. Pero eso no es todo... ¡Ya respondió Karla Panini!

Érika Luna denunció los ataques de Karla Panini contra su familia. [VIDEO] Érika Luna contó EN EXCLUSIVA todo lo que está pasando con su familia y con Karla Panini. Ella denunció los ataques que ha habido en contra de su familia.

¿Cómo revivió el caso Panini-Luna en redes sociales?

El tema de Karla Panini y Karla Luna revivió en redes sociales luego de que Stephanie Soo, una youtuber coreana, ventilara lo sucedido entre las Lavanderas. Incluso, no dudó en comparar la historia de Panini-Luna con el k-drama Marry My Husband. Por su puesto que las redes no tardaron en reaccionar y los comentarios desaprobatorios hacia Panini se viralizaron. “Me encanta que Karla Panini ya está siendo odiada internacionalmente”, “Ya es internacional”, “Si Karla Panini pensaba irse lejos a otro país de dónde no la conocieran, ya no va poder”, “Pasará a ser la persona más odia de México ha serlo en el mundo”, escribieron los usuarios entre otros comentarios mucho menos amigables.

¿Cómo reaccionó Karla Panini?

Te puede interesar: Se hace internacional la traición de Karla Panini a su amiga Karla Luna ¡llega hasta Corea!

Como era de esperarse, la originaria de Monterrey, Nuevo León, Karla Panini, quien al parecer radica en Estados Unidos, se enteró de que se había vuelto tendencia en X. Panini subió una historia a su cuenta de Instagram donde sentenció:

Nombre!! La coreana está igual de inventonaaaaa!! Pegándole mil cosas

Después, en la misma red social, posteó una foto suya donde aparece con los brazos extendidos y la acompañó con algunas líneas dedicadas a sus haters.

Te puede interesar: Karla Panini se arrepiente de haber tenido un hijo con Óscar Burgos

Crédito: Instagram Karla Panini / @kpaninimx

Me quisieron tirar al precipicio, más bien, lo hicieron; pero se toparon con que tengo alas para volar; y como las águilas siempre me elevo más alto y retomo el vuelo; y aclaro, jamás es por mis fuerzas. El que entendió entendió...

¿Qué sigue para Karla Panini?

Te puede interesar: Platanito responde a amenazas de Karla Panini

Luego de que Karla Panini reaccionara al ‘empujoncito’ que le diera la youtuber coreana Stephanie Soo en sus cuentas, la actividad de Panini continuó. Incluso, no sería extraño que la comediante aproveche la ‘movedera de aguas’ para darle vuelo a su contenido. Y, por supuesto, sigue reaccionando (y festejando) su viralización... porque, parece que lo importante es no caer en el olvido, ¿o cómo era?